IT-specialist slachtoffer van cyberaanval

SPIE ICS is een onderdeel van het Franse SPIE , een multinational met 46.500 werknemers die diensten aanbiedt op het vlak van elektrotechniek, verwarmings- en koelingssystemen, machinebouw en communicatienetwerken. Het bedrijf levert ook IT-diensten aan bedrijven, meer bepaald voor cloud- en IoT-platformen (internet of things).

Sinds maandag zijn een aantal diensten van SPIE ICS onbereikbaar. 'We zijn het slachtoffer van een cyberaanval', zegt woordvoerder Laure Simon. SPIE ICS is getroffen door ransomware, kwaadaardige software die netwerken binnendringt en data en systemen vergrendelt. Volgens Simon hebben de hackers losgeld gevraagd om de computersystemen vrij te geven. Hoeveel wil ze niet kwijt.

'We werken aan oplossingen maar hoelang dat zal duren, is onduidelijk', zegt de woordvoerder. 'Een 60-tal van onze 3.000 klanten is afgekoppeld van onze getroffen IT-servers om te vermijden dat het cryptovirus zich verder verspreidt.' Volgens topman Hein Dirix wordt de crisis 'erg professioneel aangepakt met externe specialisten' en bestaat geen risico voor de andere klanten van de divisie ICS, 'noch voor alle klanten van onze andere divisies'.