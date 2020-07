IT-topman overheid verdedigt omstreden keuze voor traceerapp

Maar Frank Robben,de IT-verantwoordelijke van overheidsprojecten als het eHealth-platform, verdedigt de keuze voor het Devside-consortium in een blogpost . Robben wijst er op dat er 20 grote en kleine bedrijven en consortia werden aangeschreven, maar dat er slechts 4 offertes werden ingediend: 2 voor de ontwikkeling van de app en 2 voor de veiligheidsaudit.

'Uiteraard hadden we liever meer offertes gehad', geeft Robben aan. Maar hij benadrukt dat de offertes werden beoordeeld door een jury van 3 professoren.

Prijs

Over de prijs van de winnende offerte doet Robben geen uitspraak. Hij verwijst wel naar de kostprijs van de Ierse traceerapp die 850.000 euro bedraagt. In de Belgische media verschenen eerder al bedragen van 750.000 tot 1 miljoen euro, maar andere bronnen spreken van een nog veel lager bedrag dan dat van de Iers app.

Robben geeft wel aan dat het concurrerende voorstel van het consortium met SAP veel duurder was. Daar werd voorgesteld om een kopie te maken van de door SAP-ontwikkelde Duitse app aan een basiskostprijs van meer dan 4 miljoen euro. De aanpassingen die specifiek nodig zijn voor de Belgische situatie zouden daarboven komen. 'Dat zou allicht andere kritiek hebben opgeleverd', merkt Robben fijntjes op.

Devside zal ook werken met de broncode van de Duitse app, die overigens vrij beschikbaar is. Maar er zijn wel heel wat specifieke aanpassingen nodig om te voldoen aan het Belgische lastenboek van Smal, de IT-dienstenleveranciers van de overheid.

De app zou in principe op 1 september gelanceerd moeten worden, maar aan die datum wordt getwijfeld. 'Ik heb altijd gezegd dat je acht à negen weken nodig hebt. Ik zie de lancering eerder midden september of in de derde week van die maand gebeuren’, verklaarde projectleider Bart Preneel, de Leuvense professor en encryptiespecialist, eerder.