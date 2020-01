Ieperse weefgetouwenreus Picanol plat door cyberaanval

De Ieperse weefgetouwenmaker Picanol ligt grotendeels plat door een aanval op de IT-systemen. Het is nog niet duidelijk vanwaar die komt en hoe groot de impact is.

'We hebben zondagnacht van onze Chinese productievestiging de melding van een cyberaanval gekregen waardoor een aantal servers onbereikbaar zijn. Maandagmorgen bleek dat ook het geval in ons hoofdkwartier in Ieper', zegt woordvoerder Frederic Dryhoel, die daarmee een bericht van de regionale zender Focus-WTV bevestigt.