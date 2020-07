‘Ik doe met Intracto wat ik als kind al graag deed: een Legoland bouwen’

Zelf is hij de tel kwijt, maar sinds hij op zijn 16de begon met het bouwen van websites heeft de Kempische ondernemer Pieter Janssens 22 overnames gedaan. Vandaag kan hij met het Nederlandse One Shoe nummer 23 aankondigen. Het doel: een pan-Europese speler worden in digitale marketing.

‘Ik zit meer hier dan in Herentals’, verklaart Pieter Janssens waarom hij liever afspreekt in de Antwerpse kantoren van het Belgisch-Nederlandse investeringsfonds Waterland in plaats van in het Kempische hoofdkwartier van Intracto Group. Waterland is sinds eind 2018 voor de helft aandeelhouder van het digitalemarketingbedrijf dat de 36-jarige Janssens in 15 jaar uitbouwde tot een groep van 120 miljoen euro omzet en bijna 900 werknemers. Vorige week lijfde Intracto nog de Nederlandse sectorgenoot Isaac in. Vandaag maakt hij bekend dat het eveneens Nederlandse One Shoe, een digitaal bureau met 45 mensen uit Utrecht, toetreedt tot de groep.

Buy and build

De inkt van die deal is nog niet droog, of Janssens bewerkt op de dag van dit gesprek alweer een nieuwe overnameprooi, een Belgisch bedrijf deze keer. De overname, die volgende week afgesloten wordt, wordt de twaalfde in twee jaar tijd en de 23ste in de carrière van de Kempenaar. ‘Buy and build’, wordt de agressieve groeistrategie van Intracto genoemd: het kopen en verder uitbouwen van de vele jonge, innovatieve bedrijven in een nog sterk versnipperde groeisector, meestal met het grote geld van een investeringsfonds, om er een gestroomlijnde groep van maken. ‘Enthousiasme en innovatiedrang is er in overvloed bij die bedrijven, maar ze missen vaak structuur’, legt Janssens uit. ‘Als je daar professionalisering, efficiëntie en kruisbestuiving met andere expertises in brengt, geef je het vleugels. Dat verklaart waarom onze groep zo snel is kunnen groeien.’

En of Intracto snel gegroeid is: gemiddeld 30 procent per jaar van bij de oprichting tot nu. Vandaag is het het grootste onafhankelijke digitale fullservicebureau in de Benelux. Klanten zijn onder meer Knauf Insulation, AkzoNobel, Canon, Alphabet, Michelin, Brussels Airport, Manna, Kanker.nl, KLM, Media Markt, Proximus, Kom Op Tegen Kanker en Audi.

Janssens laveert Intracto tussen de klassieke reclame- en marketingagentschappen en de consultants door. ‘We bieden onze klanten een onestopshop aan voor het hele dienstenpakket, van strategisch advies in marketing en communicatie, de uitwerking van een onlinemarketingcampagne, eventueel ondersteund door billboard- of tv-reclame, het bouwen van websites en -platformen, het bedenken van de creatieve content en de keuze van de juiste kanalen om die te verspreiden. Maar er is één groot verschil: we zijn digitaal geboren, terwijl de gevestigde waarden vaak vertrekken vanuit hun klassieke business en er met de jaren het digitale hebben bijgenomen.'

HTML

De beginjaren van zijn bedrijf lezen als dat van een typische ondernemer in zijn garage. 'Ik ging in de zomer van 2000 op een kamp waar we in de voormiddag zwemles kregen en in de namiddag een cursus tekstverwerking. De lesgever was ziek geworden en werd vervangen door iemand die alles kende van HTML, de programmeertaal voor websites. Daar heb ik de smaak te pakken gekregen. De jaren erna ontwierp ik websites voor lokale winkels en verenigingen.’

Ook Jonas Dhaenens van team.blue is jong gestart met een gelijkaardige strategie in een heel versnipperde groeisector. Ook hij is ambitieus, maar blijft met beide voeten op de grond. Hij is een lichtend voorbeeld. Pieter Janssens Oprichter en CEO Intracto

Janssens studeerde intussen boekhouden-informatica en daarna grafische vormgeving. Websites bouwen werd zijn bijberoep. 'Niet de site op zich was belangrijk. Wel hoe ze de business van de klant versterkt. Dat geldt vandaag nog steeds.'

In 2005 stak hij al het spaargeld dat hij tot dan verdiend had in zijn eerste werknemer. Intracto was geboren. ‘Het was een groot risico, zeker voor de zoon van werknemers in de sociale en onderwijssector. Ondernemerschap is me niet met de paplepel ingegeven, maar mijn ouders hebben me wel altijd gesteund. In het begin tekenden ze nog mijn contracten - ik was nog geen 18 - en reden ze met mij naar klanten - ik had nog geen rijbewijs. En ze kwamen regelmatig mijn kantoor poetsen.’ (lacht)

Legoland

Een jaar later telde Intracto acht medewerkers. De eerste overname volgde in 2007. ‘Ik betaalde 6.000 euro voor 20 klanten en een omzet van 20.000 euro. Die deed ik groeien tot 100.000 euro. Zo ging de bal aan het rollen.’

Profiel Intracto In 2005 opgericht in Herentals door Pieter Janssens (36). Groeide in 15 jaar uit tot het grootste onafhankelijke digitalemarketingagentschap van de Benelux, het resultaat van 23 overnames. Omzet: 120 miljoen euro. Brutobedrijfswinstmarge: ongeveer 20 procent. Personeel: 890 werknemers. Eind 2018 verwierf de Belgisch-Nederlandse investeringsgroep Waterland de helft van de aandelen. De andere helft zit nog bij Janssens. Beide partijen hebben een vetorecht bij alle beslissingen. De Britse financiële dienstverlener Alcentra herfinancierde in 2018 de oude bankschulden voor 100 miljoen euro.

Net voor de instap van Waterland eind 2018 had Janssens al elf overnames op zijn conto en telde Intracto 200 medewerkers. Met het grote geld van een investeringsfonds kwamen er daar elf bij. Wat hem al die jaren dreef bij de uitbouw van zijn bedrijf? ‘Ik doe nog altijd wat ik als kind het liefste deed. Ik had in de kelder mijn eigen Legoland dat ik straat per straat steeds uitbouwde. Telkens ging op zoek naar hoe mijn stad beter, efficiënter en mooier kon. Dat doe ik nog steeds. Elk bedrijf dat we overnemen, is een stukje in de puzzel van de groep. Door de overname van One Shoe worden we in een klap het nummer een voor Drupal (ontwerpsoftware voor websites, red.) in de Benelux.’

Vandaag loopt Intracto als een trein. ‘De coronacrisis heeft veel bedrijven overtuigd eindelijk werk te maken van die digitale transformatie’, zegt Janssens. Als de CEO van Belfius stelt dat de bank geen krediet meer geeft aan bedrijven die er digitaal niet staan, wil dat wat zeggen.'

Over de winstgevendheid van Intracto wil de jonge ondernemer weinig kwijt. ‘We zijn bovengemiddeld gezond’, zegt hij. Is dat gezond genoeg om de overnamepolitiek te blijven financieren en doemscenario’s, zoals met de modegroep FNG (te veel schulden en een afkalvende winstgevendheid) te vermijden? 'De gemiddelde brutobedrijfswinstmarge (ebitda) in onze sector is 7 tot 10 procent. We doen meer dan het dubbele daarvan. Cash die we bijna volledig aan overnames kunnen spenderen, omdat we als dienstenbedrijf weinig andere investeringsuitgaven doen.’

Aan ambitie ontbreekt het Janssens niet: hij wil Intracto uitbouwen tot een pan-Europese groep. De komende jaren moeten Duitsland en Denemarken voor de bijl, waar hij dit najaar enkele overnames plant.

