'Ik vind het gewoon cool dit bedrijf te bouwen'

De Gentse ondernemer Jonas Dhaenens zet met zijn internetdienstenbedrijf en ‘eenhoorn’ team.blue via een overname voet aan de grond in Bulgarije. De groepsomzet stijgt daardoor tot meer dan 300 miljoen euro.

De overnames van team.blue - vroeger gekend als Combell - volgen elkaar in sneltempo op. Twee weken geleden deed CEO en oprichter Jonas Dhaenens nog een overname in Turkije. Nu strijkt team.blue neer in Bulgarije, waar het Superhosting overneemt. Dat bedrijf werkte zich in 15 jaar tijd op tot marktleider in het land en telt een honderdtal werknemers.

Team.blue verstevigt met de overname zijn positie als nummer drie op de Europese markt voor webhosting. Het bedrijf levert onder meer domeinnamen en mailboxen, en biedt ook diensten aan voor e-commerceoplossingen, dataopslag en cybersecurity. Meer dan 2 miljoen kmo’s zijn klant bij team.blue, dat op meer dan 1 miljard dollar wordt gewaardeerd en daarmee de tweede Vlaamse ‘eenhoorn’ is na de dataspecialist Collibra.

Olievlek

‘We zetten een mooie stap’, zegt Dhaenens over de deal in Bulgarije. ‘Dit is een voortzetting van onze olievlekstrategie, om stap voor stap geografisch uit te breiden. Bulgarije is een aantrekkelijk land. De penetratiegraad van internet is er lager maar is aan het stijgen. En het aantal kmo’s groeit er sneller dan hier. Het is van belang daar nu onze positie in te nemen.’

Bovendien heeft Superhosting onlangs ook zijn eerste stappen gezet in Servië en Dhaenens verwacht nog meer van dat. ‘We zien het Bulgaarse team ook als een hub om verdere overnameopportuniteiten te spotten in de regio.’

Tot voor twee weken was team.blue enkel actief in West-Europa, Zuid-Europa en Scandinavië. Nu lijkt het management via een Turkse en een Bulgaarse deal nadrukkelijk naar het oosten te kijken. ‘Toeval’, zegt Dhaenens. ‘Dat waren toevallig twee opportuniteiten die de voorbije weken passeerden. Maar dat betekent niet dat elders de posities zijn ingenomen. We blijven permanent naar overnamedossiers kijken in heel Europa. De markt is nog steeds gefragmenteerd. In Frankrijk of Duitsland, twee grote economieën, zijn we bijvoorbeeld niet of amper aanwezig.’

Met Superhosting haalt Dhaenens ‘meer dan 10 miljoen euro’ extra omzet in huis. ‘Daarmee gaan we dit jaar zeker de kaap van 300 miljoen euro omzet nemen’, zegt hij. Ter vergelijking, amper twaalf maanden geleden had zijn bedrijf een omzet van ‘amper’ 100 miljoen euro. Maar een fusie met het Nederlandse TransIP en de overname van Register hebben een turbo op het bedrijf gezet.

Geoliede machine

‘Waar de limieten liggen? Ik weet dat niet. Die hebben we niet vastgelegd. Ik vind het gewoon cool dit bedrijf te bouwen. Als je met iets kleins begint en dit nu allemaal ziet, dan is dat fantastisch’, zegt Dhaenens. ‘Dit bedrijf is een degelijke, geoliede en winstgevende machine met nog veel opportuniteiten. Overnames zitten in ons DNA en dat vullen we aan met een organische groei van jaarlijks nog altijd 5 à 10 procent.’

Dhaenens legde eind jaren 90 in zijn kamer de basis voor team.blue. Hij was toen amper 16. Later werd hij via een rist overnames snel marktleider in België. Daarna trok hij de grenzen over met de hulp van de investeringsmaatschappij Waterland, die later werd afgelost door het Britse HG Capital.