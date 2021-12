Indiase goudklomp voor Belgische families dichter bij beursgang

De Indiase start-up Byju, waarin de Belgische families Boël en de Spoelberch participeren, is in gevorderde gesprekken om naar de beurs te trekken. Dat meldt het persagentschap Bloomberg.

Byju, waarin ook de Belgische families Boël (via Sofina) en de Spoelberch (via Verlinvest) participeren, werd bij de jongste kapitaalronde gewaardeerd op 18 miljard dollar en geldt daarmee als het waardevolste Indiase techbedrijf.

Het was al bekend dat Byju op een beursgang aasde. Volgens het financiële persagentschap Bloomberg voert het bedrijf vergevorderde gesprekken voor een beursgang, via een fusie met een blancochequebedrijf (Special Purpose Acquisition Company, kortweg spac) van het Amerikaanse Churchill Capital.

Byju, met hoofdzetel in het Indiase techmekka Bangalore, is een aanbieder van onlineonderwijs. Met zijn app kunnen leerlingen oefeningen maken en zich voorbereiden op (toelatings)examens via een mengeling van video's, interactieve simulaties en andere inhoud. Byju is op meerdere continenten actief en telt tientallen miljoenen gebruikers.