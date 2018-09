Indiase studenten maken Belgische elite slapend rijk

De Indiase leerapp Byju plant een kapitaalronde tegen een waardering van ruim 2 miljard dollar, dubbel zoveel als begin dit jaar. De Belgische families Boël, De Mévius en De Spoelberch genieten mee.

Met de leerapp van Byju kunnen leerlingen en studenten via een mengeling van video’s, interactieve simulaties en andere inhoud oefeningen maken en zich voorbereiden op toelatingsexamens. Het bedrijf uit Bangalore is zeven jaar oud.

Om zijn lokale, maar vooral internationale, groeiplannen te financieren, haalde Byju al meerdere keren geld op. Acht kapitaalrondes brachten bijna 250 miljoen dollar in het laatje. Bij elke ronde - en naarmate Byju groeide - klom de waardering van het bedrijf. Begin dit jaar werd Byju officieel een eenhoorn (unicorn), een techbedrijf met een waarde van meer dan 1 miljard dollar.

BYJU > Interactieve leerapp om oefeningen te maken enzich voor te bereiden op toe-latingsexamens. > Verwachte omzet:168 miljoen euro. > Aandeelhouders: Sofina: de holding van defamilie Boël. Verlinvest: het vehikel van de Belgische AB InBev-families. Sequoia Capital: eeninvesteerder in Silicon Valley. Tencent: China’s grootsteinternetconglomeraat. Chan Zuckerberg Initiative: de liefdadigheidsinstellingvan de Facebook-oprichter. IFC: Wereldbank. Ligthtspeed Venture Partners: een durfkapitaalfonds.

Dat record zal niet lang standhouden, want de volgende kapitaalronde is al in zicht en de waardering van Byju zal nogmaals de hoogte ingaan. Volgens de lokale pers voeren het investeringsfonds General Atlantic en het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek gesprekken om 200 à 300 miljoen dollar in de scale-up te investeren. Dat is in één keer evenveel als tijdens de acht vorige kapitaalrondes samen. Mogelijk leggen de bestaande aandeelhouders ook vers geld op tafel. Volgens ingewijden zal het bedrijf bij de deal gewaardeerd worden op 2 tot 2,4 miljard dollar.

Het verse geld dient voor de internationalisering van Byju. De scale-up is al actief in India en in het Midden-Oosten, maar heeft groeiplannen in de VS (hij opende onlangs een kantoor in Los Angeles), het VK, Australië en Afrika.

Byju, genoemd naar de voornaam van de oprichter, haalt al heel wat (reclame-)inkomsten binnen. De app heeft 16 miljoen geregistreerde gebruikers, van wie 900.000 betalende. Net voor de zomer trok het bedrijf zijn omzetverwachting voor dit jaar op naar omgerekend 168 miljoen euro. Byju deed ook al enkele kleine overnames.

Sofina (familie Boël) stapte twee jaar geleden in Byju en bezit 9,96 procent van de aandelen. Verlinvest (de Belgische AB InBev-families De Mévius en De Spoelberch) investeerde begin vorig jaar in de scale-up. Ze investeren allebei al jaren in internetbedrijven, e-commerce en start-ups in India. Sofina pompte geld in de e-commercebedrijven Myntra, Freecharge en Flipkart, het Indiase Amazon. Dat laatste werd enkele maanden geleden overgenomen door de Amerikaanse retailreus Wal-Mart. Het leverde Sofina 80 miljoen euro cash op, acht keer de inleg uit 2013. Sofina bouwde ook een participatie op in het Indiase kabel- en internetbedrijf ACT.

Verlinvest heeft er meer mature participaties, waaronder de specerijenspecialist Veeba, het wijndomein Sula en de restaurantketen Cuisine Asia. Maar het belegde er ook in technologie. In Byju, maar ook in Xseed, een start-up die softwareplatformen maakt voor kleuters en kinderen uit de lagere school.

2 miljard Byju zou bij de volgende kapitaalronde gewaardeerd worden op meer dan 2 miljard dollar. In maart was dat de helft.

De internetparticipaties van Sofina en Verlinvest liggen niet enkel in India. Sofina investeert al decennia in Silicon Valley, niet rechtstreeks maar via investeringsfondsen. Een daarvan is het legendarische Sequoia, dat ook aandeelhouder is van Byju. Samen met Sequoia zaten de Boëls op de eerste rij bij Yahoo!, Google, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter en WhatsApp.