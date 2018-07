Indufin bevestigt investering in IT-groep Cheops

Indufin Capital Partners neemt een minderheidsbelang in de snelgroeiende Edegemse ICT-groep Cheops.

‘We zien vandaag een consolidatiegolf waarbij verschillende IT-bedrijven onder dak komen bij multinationals en grote telecomspelers. Onze overtuiging is echter dat ambitieuze bedrijven het liefst samenwerken met een speler van hun eigen formaat die hen door en door begrijpt’, zegt Cheops-topman Filip Goos in een persbericht. Indufin is volgens hem zo’n partner.

De Tijd meldde en week geleden al dat een intrede van de investeringsmaatschappij in de laatste rechte lijn zat. Het gaat naar verluidt op een ‘belangrijke kapitaalinjectie’, maar meer details geven beide partijen niet vrij, behalve dat Goos meerderheidsaandeelhouder blijft.

Cheops beheert de IT-infrastructuur van bedrijven. Het biedt servers, opslag, back-up, beveiliging, kantoorsoftware en licentiebeheer aan. Het IT-dienstenbedrijf is goed voor 30,4 miljoen euro omzet en een brutobedrijfswinst (ebitda) van zo'n 5 miljoen euro. Het werd vorig jaar door het weekblad Trends voor de zevende keer op rij bekroond met de titel van 'Gazelle'. ‘De intrede van Indufin laat ons toe om uit te groeien tot dé referentiespeler in het segment van de middelgrote bedrijven’, zegt Goos.

Cheops plant in eerste instantie ‘gerichte overnames’ in domeinen als security en cloud, maar wil ook verder investeren in zijn huidige kernactiviteiten. ‘We zien kleinere spelers afhaken omdat ze deze investeringen niet kunnen dragen. Dat biedt kansen aan grotere, gezonde en goed gekapitaliseerde ondernemingen zoals Cheops’, aldus Goos.