Internationale interesse voor Belgische corona-armband

De Antwerpse haven start met een digitale 'corona-armband' die waarschuwt als iemand te dichtbij komt. 'De internationale interesse is groot'

In de Antwerpse haven gaan technici van het Havenbedrijf Antwerpen die actief zijn op sleepboten en aan de kaaien, aan de slag met een armband die begint te trillen als iemand te dicht in hun buurt komt. 'Op die manier kunnen ze perfect de 1,5 meter afstand houden die in deze coronatijden als social distancing wordt gevraagd', zegt topman John Baekelmans van het Belgische bedrijf Rombit dat de digitale armband ontwikkeld heeft. 'Het systeem werkt natuurlijk alleen als elke werknemer die armband draagt.'

Het Antwerpse Havenbedrijf heeft 'enkele honderden' exemplaren besteld en is daarmee de eerste klant. 'Het is van essentieel belang dat de haven blijft draaien en onze medewerkers veilig kunnen werken', zegt haventopman Jacques Vandermeiren.

De afgelopen 48 uur kregen we bestellingen binnen van meer dan 25 bedrijven uit Europa, de VS en het Midden-Oosten. John Baekelmans CEO Rombit

Rombit werkte al aan een 'wearable' die havenarbeiders moet beschermen als ze te dicht in de buurt van een kraan of een voertuig komen. Dat toestel staat in contact met een centrale server en is uitgerust met sensoren die beweging en snelheid meten, noodsignalen uitsturen als een arbeider gevaar loopt, valt of bedwelmd raakt. De bedoeling was die technologie - die nu wordt getest - in mei uit te rollen. Maar met de coronacrisis kwam het idee een simpelere 'covidversie' van de armband te ontwikkelen die enkel waarschuwt als de 1,5 m afstand niet wordt gerespecteerd. Met succes, zo blijkt.

Wearable tech om coronabesmettingen tegen te gaan | Port of Antwerp

Grote interesse

'De afgelopen 48 uur kregen we bestellingen van meer dan 25 bedrijven uit Europa, de VS en het Midden-Oosten', zegt Baekelmans. 'Sommige willen er 500, andere 1.000. Een wilde er zelfs onmiddellijk 2.000.'

Namen wil Baekelmans niet noemen. 'De grootste vraag komt van fabrieken die hun productie weer willen opstarten. Veel bedrijven zijn ook geïnteresseerd in onze 'contact tracing'-applicatie. Die maakt het mogelijk om - als iemand met corona is besmet - na te gaan met welke collega's die persoon op de werkvloer in contact is geweest.' De Antwerpse haven verkoos om privacyredenen die module niet te installeren.

Rombit Rombit werd in 2012 opgericht door Jorik Rombouts. Die gaf onlangs de fakkel door aan John Baekelmans. Het bedrijf is bekend van zijn slimme 'verboden te parkeren'-borden en badgecontrolesystemen. Het werkte zich op tot een belangrijke technologiespeler voor havenbedrijven zoals Katoen Natie, Deme, PSA, Port of Antwerp en Vopak. Voor het loodsbedrijf Brabo ontwikkelde het een digitaal platform dat alle activiteiten monitort. Rombit telt ongeveer 70 werknemers en boekt iets meer dan 6 miljoen euro omzet. Drie jaar geleden kreeg het 10 miljoen euro toegestopt van de investeerder Michel Akkermans (ex-Clear2Pay) maar die stapte eruit ten voordele van Soudal-oprichter Vic Swerts, het technologiefonds InvestLink en enkele industriële families.

De 'covidarmband' kost in de lichtste applicatie 169 euro vanaf een bestelling van 1.000 stuks. Rombit kan op korte termijn een duizendtal exemplaren leveren. 'Niet veel', geeft Baekelmans toe. 'We zijn natuurlijk geen multinational. Maar het is de bedoeling dat we de volgende weken sneller schakelen.'