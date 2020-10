Invoering digitaks voor techreuzen loopt ernstige vertraging op

Een multilaterale deal over een wereldwijde belasting voor techgiganten komt er dit jaar niet. De G20-landen konden het niet eens worden, waardoor uitstel tot de zomer van 2021 een feit is.

De mondiale digitaks zou de grootste belastinghervorming in 100 jaar moeten worden. Maar de minister van Financiën van de G20, de kopgroep van rijke industriële landen, konden daarover maandag geen akkoord bereiken.

Op vraag van die landen presenteerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maandag twee rapporten. Daaraan hebben 137 landen meegewerkt, waaronder België.

Twee rapporten

Het eerste rapport gaat over de invoering van de veelbesproken digitaks. Die belastingmaatregel beoogt niet alleen de Amazons van deze wereld zwaarder te belasten, maar ook andere ondernemingen die digitaal in meerdere landen actief zijn.

'Het idee is dat een deel van de winst van zo'n multinational wordt toegewezen aan het land van de consument, ook al heeft het bedrijf er geen fysieke aanwezigheid', legt Luc De Broe, hoogleraar fiscaal recht aan de KU Leuven en fiscaal advocaat bij Deloitte, uit. Hoe hoog de afdracht zou zijn, is niet bekend.

Het tweede rapport richt zich op een minimumbelasting voor multinationals. Een taks van 10 tot 12,5 procent is volgens De Broe een mogelijkheid. 'Stel dat een dochteronderneming in België 8 procent betaalt, dan moet het moederbedrijf in de VS nog 2 procent bijdragen als het minimumtarief 10 procent is.'

De Parijse denktank rekende voor dat de fiscus per land tot wel 4 procent meer bedrijfsbelastingen zou kunnen innen. De minimumbelasting had wereldwijd ongeveer 100 miljard dollar moeten opleveren.

Maar de plannen blijken te ambitieus. De deadline van 31 december wordt niet gehaald. Nu wil de OESO een nieuwe poging wagen tegen 'het midden van 2021'.

Kritiek

De kritiek op de zogeheten GAFA-bedrijven, het acroniem voor Google, Amazon, Facebook en Alphabet, wordt ondertussen alsmaar luider, doordat ze vooral in Europa niet of nauwelijks belasting betalen terwijl de winsten tegen de plinten klotsen.

Al jaren pogen landen op het internationale niveau een einde te maken aan die praktijken. Maar in juni kregen de onderhandelingen in de G20 een flinke dreun nadat de Verenigde Staten zich hadden teruggetrokken.

Bij monde van minister van Financiën Steven Mnuchin lieten de VS toen weten geen 'vooruitgang' te zien in de gesprekken met de andere G20-leden. Doorslaggevend was dat de digitaks veel grote Amerikaanse ondernemingen zou raken.

'Zolang de Amerikanen het rapport over digitaks niet steunen, zal geen beslissing worden genomen', zegt De Broe. Ook de invoering van het minimumtarief laat dan langer op zich wachten.

Op eigen houtje

Het verschil van inzicht drijft niet alleen een wig tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, maar ook tussen de EU-lidstaten onderling. Hoe langer een consensus op zich laat wachten, hoe reëler de kans dat lidstaten zelf in actie komen. Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Tsjechië voerden het afgelopen jaar op eigen houtje al een belasting op digitale diensten voor bedrijven in eigen land in.

Ook België, zo blijkt het uit regeerakkoord, wil tegen 2023 overgaan tot een digitale taks op tech- en e-commercebedrijven en een minimumbelasting als een akkoord nog langer op zich laat wachten.

Daarover is De Broe verbaasd. 'Op eigen initiatief lukt dat niet. De Europese Unie zal dat in beide gevallen niet toelaten.' Als er in maart geen uitkomst is, gaat Europa mogelijk zelf aan de slag, voorspelt de hoogleraar. 'De EU wil tot elke prijs voorkomen dat het ieder voor zich wordt.'

Een herhaling van de knetterende ruzie tussen de Franse president Emmanuel Macron en de Amerikaanse president Donald Trump eind vorig jaar wil Europa voorkomen. Toen dreigde Trump als vergelding voor een Franse digitaks met hoge invoerheffingen op Franse producten. Uiteindelijk begroeven de twee leiders de strijdbijl een maand later.

Toch waarschuwt de OESO voor het uitblijven van een akkoord over de verdeling van de winstbelasting in de digitale economie. Als er geen akkoord komt, kan een handelsoorlog tussen de Europa en de VS het resultaat zijn, voorspelt de denktank.