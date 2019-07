Israëlische spionagesoftware claimt toegang tot 'cloud' van techreuzen

Pegasus, de spionagesoftware van het Israëlische bedrijf NSO, kan niet enkel de diepste geheimen van een telefoon opsnorren maar heeft ook toegang tot de gegevens van internetreuzen in de cloud. Dat schrijft Financial Times.

NSO kwam enkele maanden geleden in het nieuws toen bleek dat door een lek in de belfunctie van WhatsApp afluistersoftware van het Israëlische bedrijf kon geïnstalleerd worden. De berichtendienst raadde aan zo snel mogelijk een beveiligingsupdate te doen.

Maar de spionagesoftware kan nog dieper gaan. In een presentatie van het product stelt NSO dat Pegasus ook aan informatie kan die door Apple-, Google-, Facebook- en Amazongebruikers wordt opgeslagen in de 'cloud'. En dus toegang heeft tot een berg aan persoonlijke gegevens, bedrijfsinformatie, enzovoort.

Financial Times kon onder meer een verkoopdocument inkijken die NSO opmaakte voor de Oegandese regering. Het is onduidelijk of Oeganda de software – die enkele miljoenen dollars kost – uiteindelijk kocht.