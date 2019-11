Jean-Louis Bouchard opnieuw alleenheerser bij Econocom

'Ik wens Julie te bedanken voor haar bijdrage aan ons transformatieplan. In naam van de groep wens ik haar een vruchtbare verdere carrière toe', laat Bouchard in het persbericht weten. Verlingue lanceerde voor 96,5 miljoen euro kostenbesparingen bij Econocom . Dat herstructureringsplan viel echter slecht bij het personeel, wat tot stakingen heeft geleid. Het is bij Econocom in korte tijd de tweede machtsoverdracht die slecht afloopt. Vorig jaar droeg Bouchard de leiding over aan zijn zoon Robert. Maar zeven maanden later nam Bouchard senior de teugels weer over.