Julie Verlingue, kroonprinses van Econocom

De 38-jarige Française is bij de Frans-Belgische dienstengroep Econocom benoemd als adjunct van oprichter Jean-Louis Bouchard. 'Ze is erg doortastend. En dat is nodig in deze job', luidt het.

‘Ik werkte verschillende maanden nauw samen met Julie en kon haar toewijding in het managen van complexe situaties appreciëren.’ In de mededeling over haar aanstelling tot adjunct-CEO zwaaide Econocom-topman Jean-Louis Bouchard maandag het wierookvat richting Julie Verlingue.

De 38-jarige Française, sinds maart vorig jaar bij Econocom , zal samen met Bouchard, de oprichter en de bestuursvoorzitter, de operationele leiding op zich nemen bij de Frans-Belgische IT-dienstengroep. Die staat sterk in het verhuur van IT-infrastructuur aan bedrijven.

‘Julie geniet mijn volste vertrouwen’, klonk het verder bij de 76-jarige Bouchard, die langzaam zijn troonopvolger lijkt klaar te stomen om in de nabije toekomst alleen het roer in handen te nemen.

Familiesaga

Het geloof in Verlingue contrasteert fel met de familiesaga tussen vader Jean-Louis en zoon Robert die zich vorig jaar bij Econocom ontspon. Robert nam in maart 2018 het roer als CEO over van zijn vader. Maar Jean-Louis Bouchard oordeelde al snel dat de herstructurering die zoonlief in gang zette niet vlug genoeg ging.

17 landen Verlingue was sinds maart 2018 verantwoordelijk voor alle internationale activiteiten. Ze overschouwde 17 landen.

Na onder andere een winstalarm in juli 2018 nam Jean-Louis het CEO-schap opnieuw over in november. Een maand later kocht hij ook de 7 miljoen Econocom-aandelen die Robert eerder van zijn vader had overgenomen. Hoewel hij geen operationele verantwoordelijkheden meer heeft, blijft Robert Bouchard tot nader order wel bestuurder en vicevoorzitter van de raad van bestuur van Econocom.

Verlingue komt niet onbeslagen op het ijs als adjunct-CEO. Ze draaide al ruim een jaar warm bij Econocom, waar ze in maart 2018 verantwoordelijk werd voor alle internationale activiteiten. Ze overschouwde 17 landen, waaronder België, die goed waren voor 3.000 werknemers en 48 procent van de groepsomzet van 3 miljard euro. Wereldwijd stelt Econocom 10.800 mensen tewerk in 18 landen, van wie 650 in ons land.

Overnames

Sinds november was Verlingue ook verantwoordelijk voor de leasingtak Technology Management & Financing. ‘Julie is iemand die verder kijkt dan de spreadsheets en luistert naar wat leeft op de werkvloer en bij klanten’, klinkt het bij iemand die haar al meermaals ontmoette. ‘Tegelijk kan ze heel doortastend zijn, wat nodig is op dat niveau.’

Verlingue, die studeerde aan de Parijse Essec Business School en aan het Institut d’Etudes Politiques in Straatsburg, werkte eerder twaalf jaar voor de consultant McKinsey in Parijs, waar ze partner was. Ze begeleidde er onder meer klanten in de financiële sector, met een sterke klemtoon op digitale transformatie.