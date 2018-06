KBC schikt rechtszaak met Facebook

KBC Asset Management en een reeks andere investeerders begraven de strijdbijl in hun langlopend conflict met internetgigant Facebook. Die betaalt een minnelijke schikking van 35 miljoen dollar.

Zo’n 470 miljard euro. Zoveel is Facebook waard op de beurs. Het is daarmee een van de waardevolste bedrijven ter wereld na de bijna onafgebroken klim van de koers sedert de beursgang in mei 2012. Dat zou bijna doen vergeten dat Facebook zes jaar geleden in mineur naar de beurs van New York trok en dat het aandeel een jaar nodig had om weer boven de introductieprijs van 38 dollar te klimmen.

Dat had onder meer te maken met het feit dat vlak na de introductie bekendraakte dat Facebook zijn omzetverwachtingen naar beneden had geschroefd, wegens twijfels over de groei van het gebruik van zijn producten op smartphones. Die leveren nu ironisch genoeg het leeuwendeel van de inkomsten.

De omzetwaarschuwing lokte meteen controverse uit omdat uitlekte dat ze dateerde van kort voor de eerste notering en vooral omdat ze enkel aan bepaalde analisten en potentiële beleggers was meegedeeld. Niet iedereen was er dus tijdig van op de hoogte.

Groepsgeding

Dat schoot bij een reeks institutionele investeerders, waaronder KBC-fondsenhuis KBC Asset Management, in het verkeerde keelgat. Onder leiding van de Amerikaanse pensioenfondsen Arkansas Teacher Retirement System en Fresno County Employees’ Retirement Association startten zij een groepsgeding tegen Facebook en een reeks toplui, onder wie CEO Mark Zuckerberg, operationeel directeur Sheryl Sandberg en bestuurders als de bekende techinvesteerders Peter Thiel en Marc Andreessen. Ook begeleidende banken als de Wall Street-reuzen Goldman Sachs en JPMorgan werden mee in bad getrokken.

35 Peanuts De 35 miljoen dollar schadevergoeding die Facebook betaalt is minder dan het bedrijf vorig jaar in één dag aan nettowinst boekte.

De beklaagden werden ervan beschuldigd ‘onjuiste’ en ‘misleidende’ verklaringen te hebben afgelegd in documenten voor de beursgang. De aanklacht leidde tot een heuse procedureslag. In 2016 boekten de procederende partijen een overwinning toen de rechter in New York definitief het licht op groen zette voor een groepsgeding (class action in het jargon).

Intussen werden echter in stilte gesprekken opgestart over een minnelijke schikking. Die leidden tot een akkoord. Dat dateert al van begin dit jaar maar het bleef onder de radar. De deal houdt in dat Facebook 35 miljoen dollar (30 miljoen euro) op tafel legt om de aanklacht te laten vallen, maar zonder erkenning van schuld.

Peanuts

Wie precies hoeveel krijgt, staat niet in de betrokken rechtbankdocumenten. Die maken wel duidelijk dat de vergoeding beperkt is. Het gaat gemiddeld slechts om 11 dollarcent per aandeel. Ter vergelijking: de koers van Facebook zit nu dicht tegen de 200 dollar. De 35 miljoen is alleszins peanuts voor het concern: het is minder dan de nettowinst die Facebook vorig jaar in één dag boekte.

Toch nemen KBC en co er genoegen mee. Het bedrag moet volgens de schikking immers worden afgezet ‘tegen het significante risico op een kleinere of geen recuperatie’ na een vonnis of een arrest in beroep. ‘Die procedure kan meerdere bijkomende jaren duren’, aldus de aanmelding van de deal bij de rechtbank. De rechter aanvaardde de schikking voorlopig en spreekt er zich na een hoorzitting in september definitief over uit.