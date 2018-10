Laatste computerfabriek in Europa gaat dicht

De vestiging is volgens het Duitse persagentschap DPA de laatste computerfabriek in Europa. Er werken 1.500 mensen. De Duitse fabriek moet sluiten omdat Fujitsu de ontwikkeling, productie en logistiek in Japan wil concentreren. Behalve de jobs in de productievestiging, zijn nog 300 banen bedreigd op andere Duitse sites. Er worden onderhandelingen opgestart met de vakbonden.