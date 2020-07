Leerplatform Coursera haalt 130 miljoen dollar op

Het Amerikaanse platform voor online leren Coursera haalt een extra 130 miljoen dollar op en wordt nu gewaardeerd op naar verluidt 2,5 miljard dollar. In april 2019 bedroeg de waardering 1,7 miljard dollar.

De financieringsronde wordt geleid door de durfkapitalist NEA en ook Kleiner Perkins en G Squared zijn van de partij. Het geld zal worden gebruikt voor de verdere internationalisering van het bedrijf.

Financieel directeur Ken Hahn zegt dat Coursera zich voorbereidt op een eventuele beursgang, aldus de site The Information, die is gespecialiseerd in zakennieuws over technologiebedrijven.

Het platform biedt online cursussen aan waaronder ook programma's en specialisaties van topuniversiteiten. De coronacrisis zet heel wat mensen aan tot het volgen van online cursussen.

Maal vijf

Volgens CEO Jeff Maggioncalda van Coursera is het aantal inschrijvingen op een jaar tijd maal vijf gegaan. Het bedrijf speelde in op de coronacrisis door studenten wereldwijd vrije toegang te geven tot cursussen. Ongeveer 1,4 miljoen studenten deden dat ook. Volgens Forbes zal Coursera vanaf september tussen 250 dollar en 400 dollar aanrekenen per student.

De verkopen van Coursera stegen van 140 miljoen dollar in 2018 tot 225 miljoen vorig jaar en zouden dit jaar volgens Forbes met 30 procent tot 50 procent aandikken.

