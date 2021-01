Leuvens technologiebedrijf in zee met Chinese kranengigant

Het Leuvense technologiebedrijf Camco mag in China intelligente camera's bouwen voor de kranen van ZPMC, de grootste bouwer van containerterminalinfrastructuur ter wereld. 'Een belangrijke mijlpaal.'

'Het is op verschillende vlakken een belangrijk contract', zegt Alain Buyle, marketingmanager van Camco Technologies. 'Het geeft ons een belangrijke toegang tot de Chinese markt en het opent de poort voor nog meer projecten. In China liggen zeven van de tien grootste containerhavens ter wereld en gebeurt meer dan de helft van de wereldwijde containeroverslag. Op het vlak van automatisering werkt China zich met zijn nieuwe containerterminals naar de top. Bovendien is het een contract met ZPMC, 's werelds grootste bouwer van infrastructuur voor containerterminals en een van de grootste fabrikanten van kranen en grote staalconstructies ter wereld, met een marktaandeel van 78 procent.'

ZPMC - in het Engels Shanghai Zhenhua Heavy Industries - bouwt in de Chinese kusthaven Qinzhou, niet ver van Vietnam, een volledig geautomatiseerde containerterminal met spoorinfrastructuur van nul. Het Chinese beursgenoteerde staatsbedrijf heeft aan Camco, dat vorig jaar in Sjanghai een kantoor opende, gevraagd de vijf reusachtige containerkranen op de terminal uit te rusten met hoogtechnologische camera's met ingebouwde artificiële intelligentie (deep learning in het jargon).

Schermvullende weergave De camera's van Camco hebben in acht seconden alle data van een container gescand.

Buyle: 'We mogen de kranen in de Chinese productiehallen van ZPMC in Sjanghai uitrusten met onze boxcatchertechnologie. Dat zijn superintelligente camera's die langs twee poten van megakranen verticaal over en weer glijden. Minutieus capteren ze elke containerbeweging van en naar het schip en alle informatie over de container - nummer, verzegeling, etikettering, classificatie, gewicht - in 360 gradenbeelden. De camera's gaan ook instant alle informatie verwerken en analyseren, zodat die onmiddellijk bruikbaar is in de computersystemen van de mensen op kantoor.'

De camera's bewegen met een snelheid van 6 meter per seconde en kunnen gemakkelijk 36 containerbewegingen per uur registreren. Ook 's nachts. In acht seconden hebben ze alle data van een container gescand.

Time is money

'Onze troeven zijn snelheid en hoge accuraatheid. Daardoor moet nog amper manuele controle van de containers gebeuren', zegt Buyle. 'Ons voordeel is dat wij alles integreren in één toestel. Andere systemen hebben vaak meerdere camera's, waardoor je integratieprocessen complexer worden, het risico op uitval groter wordt er meer onderhoud nodig is. Dat leidt tot tijdverlies en iedereen weet dat hoe langer een schip in de haven verblijft, hoe duurder het wordt. Ook in onze beeldverwerking - die berust op complexe algoritmes - hebben we een voorsprong op onze concurrenten.'

Camco mag ook alle technologie leveren voor de automatische registratie van trucks die de nieuwe terminal op- en afrijden. Dat gaat van de installatie van registratiekiosken tot toegangsportalen uitgerust met laserscanners en nummerherkenningsystemen.

We zijn heel niche. Maar in die niche zijn we wereldwijd marktleider. In de havensector kent iedereen ons. Alain Buyle Marketingmanager bij het Leuvense Camco Technologies

Behalve de cameralenzen voor de boxcatcher ontwikkelt, fabriceert en monteert Camco alle hardware en software zelf. Ook het onderhoud gebeurt met eigen personeel. De assemblage van de hardware gebeurt in de productiehal in Leuven.

Wereldspeler

Het Leuvense technologiebedrijf is met zijn containerterminaltechnologie niet aan zijn proefstuk toe. De afgelopen twintig jaar groeide Camco uit tot een wereldspeler in de automatisering van haventerminals en rustte het meer dan 250 haven- en inlandterminals uit met zijn technologie. Ook de grote containerterminals in de Antwerpse haven zijn uitgerust met de automatisering van Camco.

'We zijn heel niche', zegt Buyle. 'Maar in die niche zijn we wereldwijd marktleider. In de havensector kent iedereen ons. 90 procent van wat we maken, is bestemd voor de export.'

Camco lijkt ook tamelijk coronaproof. In het begin van de pandemie was er een terugval van het containertransport, maar die sector heeft zich volledig hersteld. Zo goed zelfs dat er nu wereldwijd een tekort is aan containers, wat dan weer tot torenhoge tarieven leidt. Volgens Buyle zal Covid-19 voor Camco op termijn zelfs een positieve impact hebben. 'De smetvrees is toegenomen. Dat zorgt voor minder inzet van mensen en leidt tot meer automatisering.'