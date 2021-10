Leuvense IT-consultant Anankei in Franse handen

De Franse beursgenoteerde groep SII neemt Anankei over, een 100 man sterke IT-consultant uit Heverlee.

De overname wordt volledig in cash betaald. De activiteiten van het Leuvense bedrijf worden vanaf 1 november geconsolideerd in de groepsresultaten van SII .

Anankei, in 2005 opgericht en geleid door Bart De Kerpel, is gespecialiseerd in het aanleveren van IT-infrastructuur en telecomconsultants en biedt bedrijven advies voor hun digitale transformatie.

De Franse overnemer is een op Euronext Parijs genoteerde groep met een jaaromzet van 650 miljoen euro, min of meer gelijk verdeeld over Frankrijk en andere landen. Het bedrijf was al langer in ons land actief met IT-, engineering- en outsourcingdiensten.

‘Dankzij deze overname vergroot de Groep SII haar dienstenaanbod in een aantal strategische sectoren in België en versterkt ze haar nabijheid met een aantal grote klanten’, luidt het in een persbericht.