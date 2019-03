Limburg IT-bedrijf Optimize in Israëlische handen

Optimize Group, met vestigingen in Pelt en Dilbeek, heeft een 40-tal mensen in dienst en haalt een omzet van 5 miljoen euro. Het aantal klanten komt boven de 1.000 uit.

De overname maakt het voor Priority Software mogelijk om zijn aanwezigheid in West-Europa te versterken. De groep deed de voorbije jaren al meerdere overnames, waaronder twee in de VS en een in Israël zelf. Voor Optimize is het een mogelijkheid om zijn aanbod uit te breiden.