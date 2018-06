Luikse ICT-groep NRB koopt geosoftwarebedrijf Siggis

Cevi en Logins, allebei onderdeel van de Luikse NRB-Groep, hebben elk 50 procent van Siggis overgenomen. Het Zaventemse bedrijf is actief in geografische informatiesystemen.

Siggis (Spatial Intelligence Genuine & Generic IT Solutions) is een IT-integrator gespecialiseerd in het inbedden van geografische data in het bedrijfsproces. Dat is een activiteit die aan belang wint in een datagedreven economie. De belangrijkste klanten van het bedrijf zijn de nutssectoren, de publieke overheden en de industrie.