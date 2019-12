M/V van de week: Sundar Pichai krijgt erfenis van Google-stichters

Mister Google. Sundar Pichai neemt alle rollen van de Google-stichters Larry Page en Sergey Brin over, maar in de praktijk verandert er wellicht niet zo veel. Pichai was al het gezicht en de stem van Google. Als betrouwbare luitenant kreeg hij van Brin en Page de sleutels in handen van het bedrijf waarvoor hij al 15 jaar werkt. Bij Google maakte hij onder meer Chrome en Android mee groot.

Chennai. Pichai groeide op in bescheiden omstandigheden in India, ver weg van de moderne technologie. Hij sliep samen met zijn broer op de vloer van de woonkamer, maar had wel alle kansen om te studeren. Via een beurs kreeg hij de kans om naar de universiteit van Stanford in de VS te gaan.

Mijnenveld. Google gaat door een van de moeilijkste periodes in zijn bestaan, zowel extern als intern. De reputatie van het bedrijf - dat ooit ‘Don’t be evil’ als motto nastreefde - en het vertrouwen erin tanen door zorgen over privacy en concurrentieproblemen. In eigen rangen kalft de cultuur van transparantie af en roert het personeel zich.

Innemend. Pichai staat bekend als de rust en de vriendelijkheid zelve, een contrast met andere machtige techbazen in Silicon Valley. Hij is zelden op breedsprakerige speeches en opgepompte profetieën te betrappen, hoewel hij de reputatie heeft visionair over technologie en producten te denken.