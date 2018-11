'Machtswissel Econocom op lange termijn een goede zaak'

Analisten zijn grotendeels positief over het feit dat oprichter Jean-Louis Bouchard opnieuw aan de macht komt bij de IT-dienstengroep. De terugkeer is tijdelijk en de machtswissel kan overnamespeculatie aanwakkeren, klinkt het.

De paleisrevolutie bij Econocom raakte maandag bekend. In een persbericht deelde de IT-groep mee dat de 75-jarige oprichter Jean-Louis Bouchard de CEO-rol van zijn zoon Robert overneemt. Acht maanden geleden nam die het roer van zijn vader over, maar na een winstwaarschuwing en een koersval van zo'n 50 procent mag hij van vaderlief weer beschikken. Ook de nieuwe financieel directeur David Krieff mag vertrekken. De oudgediende Jean-Philippe Roesch komt het management versterken.

David Vagman, analist bij ING, vindt de machtswissel een goede zaak. 'Bouchard en Roesch kunnen een mooi palmares voorleggen en hebben het vertrouwen van investeerders', zegt hij. 'Op lange termijn verwachten we een positieve aandelenreactie. Op korte termijn zullen beleggers waarschijnlijk een nieuwe waarschuwing over het boekjaar 2018 vrezen, maar het bedrijf verzekert dat het persbericht niet als een potentiële waarschuwing moet worden gelezen.'

Vagman wijst erop dat de kans groot is dat een buitenstaander als CEO wordt aangeduid nu Bouchard senior opnieuw in het zadel zit. Hij was immers van plan met pensioen te gaan. Er zullen nog veranderingen komen in het management dat Bouchard junior had samengesteld, verwacht Vagman. Dat moet de gang van zaken bij Econocom professionaliseren.