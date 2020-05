Marktleider digitaal onderwijs tankt enkele miljoenen bij

Signpost is de Belgische marktleider voor de digitalisering van de onderwijssector. Het wil uitgroeien tot een Europese speler.

Signpost, de Belgische marktleider voor de digitalisering van de onderwijssector, haalt vers kapitaal en nieuwe investeerders aan boord. Dat moet helpen de Europese expansieplannen te versnellen.

Signpost is marktleider in het aanleveren en het onderhoud van computers in het onderwijs. Het heeft een computerpark van meer dan 85.000 stuks en levert ook software aan scholen. Parallel ontwikkelde het het digitale leerplatform Wezooz. Dat biedt duizenden lesvideo's en oefeningen als aanvulling op de bestaande lesmethodes. Op termijn wil Signpost geen losse laptops meer verkopen, maar digitale boeken met een apparaat er kosteloos bij.

Tot nu toe groeide het bedrijf op eigen kracht. Maar nu komen ook externe investeerders aan boord. Dat gaat gepaard met een kapitaalinjectie van enkele miljoenen euro's. Het geld komt van vijf particuliere investeerders, onder wie Steven Buyse, de topman van het Brussels kantoor van de investeringsreus CVC, en Stefan Tournoy, de oprichter van de kledingwebwinkel Vente-Exclusive. Ook Xavier Dewulf (CEO van de energiegroep G&V), Frederic Van den Weghe (van de vastgoedinvesteerder Amavi) en Janwillem Naesens (topman van het investeringsfonds Droia) leggen geld op tafel.

Het is niet bekend hoe groot de kapitaalronde is. Een deel van het geld dient om de vier initiële aandeelhouders, onder wie CEO Arne Vandendriessche, deels uit te kopen. Ze blijven evenwel aan boord, zowel financieel als operationeel. Buyse, Tournoy en PMV komen in de raad van bestuur. De publieke investeringsmaatschappij verstrekte Signpost eind 2019 een achtergestelde lening van 1,5 miljoen.

Europa

Signpost breidde zijn actieterrein vorig jaar uit naar Duitsland, Spanje en Frankrijk, maar kijkt al verder. 'We hebben dit jaar deals afgesloten en draaien significante omzetten in Spanje en Frankrijk', zegt Vandendriessche. 'De Belgische onderwijsrecepten worden er gesmaakt en vind je daar niet. We willen nu snel groeien tot een volwaardige Europese speler.'

25 miljoen Omzet Signpost realiseerde vorig jaar 25 miljoen omzet, een groei van bijna 50 procent.

Het IT-bedrijf ziet onder meer opportuniteiten voor zijn streamingplatform Academic Software, een soort Netflix voor het onderwijs. Het platform telt al ruim 300.000 betalende gebruikers. Bijna alle hogescholen en een groot deel van de Vlaamse en Franstalige universiteiten zijn er klant, alsook een pak Vlaamse secundaire scholen.