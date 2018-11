Marriott onderzoekt mogelijk lek 500 miljoen klantengegevens

Hackers hebben toegang weten te krijgen tot het reserveringssysteem van de internationale hotelketen Starwood, onderdeel van de Marriott-groep.

Dat maakte de groep boven Starwood, het Amerikaanse Marriott International, vrijdag bekend. Starwood groepeert meer dan 1.200 hotels. Marriott onderzoekt het datalek en heeft de autoriteiten ingeschakeld. Het trof ook niet nader bekende maatregelen.

In de betrokken database zit informatie van ongeveer 500 miljoen gasten wereldwijd die voor of op 10 september 2018 een kamer hadden gereserveerd bij Starwood. Van ongeveer 327 miljoen gasten omvatte de informatie combinaties van bijvoorbeeld namen, geboortedata, telefoonnummers, e-mailadressen, postadressen en paspoortnummers. In sommige gevallen gaat het ook om kredietkaartinformatie zoals nummers en vervaldagen, maar die is volgens Marriott geëncrypteerd. Toch is het mogelijk dat de data werden ontcijferd.

De hoeveelheid details in de gegevensbank maakt er potentieel een ernstige zaak van, net als de mogelijke omvang. Enkel het datalek bij internetbedrijf Yahoo! in 2013 is groter: toen ging het om het blootstellen van 3 miljard gebruikers.

Sinds 2014

Eerder dit najaar ontving Marriott een waarschuwing van een intern beveiligingsprogramma, waaruit naar voren kwam dat er een poging was gedaan om toegang te krijgen tot de Starwood-reserveringsdatabase in de Verenigde Staten. Daarbij kopieerden en versleutelden de hackers informatie en ondernamen ze een poging die te verwijderen. Tijdens een onderzoek bleek bovendien dat er sprake was van ongeautoriseerde toegang tot het netwerk sinds 2014.