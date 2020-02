Mastercard plant cybersecurity-centrum in Waterloo

Mastercard wil zijn nieuw cyberveiligheidscentrum huisvesten in Waterloo. Hoeveel extra jobs dat oplevert is nog niet bekend.

De Amerikaanse betaalspecialist Mastercard brengt zijn eerste cyberveiligheidscentrum buiten de Verenigde Staten onder in zijn hoofdzetel in Waterloo.

Het Cyber Resilience Centre, zoals het initiatief voluit heet, is bedoeld om bedrijven beter te wapenen tegen internationale cybercriminaliteit en algemene beveiligingsrisico's. Met dat doel voor ogen gaat het Amerikaanse bedrijf nauw samenwerken met cyberintelligentiediensten, sectororganisaties en instanties zoals Europol, Interpol, de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België.

'Door verschillende expertises op dit terrein samen te brengen in dit centrum, hopen we ondernemingen weerbaarder te maken en sneller te laten reageren op cyberrisico's', zegt Henri Dewaerheijd, manager voor Mastercard in België en Luxemburg. 'De informatie die in het centrum wordt vergaard, kan Mastercard gebruiken om mogelijke aanvallen op te sporen en ons betaalsysteem te monitoren.

'Bruggen bouwen'

Al benadrukt Dewaerheijd dat het initiatief niet alleen maar bedoeld is voor Mastercard. 'We willen ook bruggen bouwen naar de banken die onze betaalkaarten gebruiken en de winkeliers die ze aanvaarden. Daarnaast willen we met het centrum ook samenwerken met allerhande overheidsinstanties.'

Hoeveel extra jobs dit zal opleveren, kan Dewaerheijd nog niet zeggen. 'Er komen zeker banen bij, maar het is nog te vroeg om daar een cijfer op te kleven. Mastercard heeft nog maar net de beslissing genomen om dit cybercentrum in Waterloo te huisvesten. Dit voorjaar lanceren we al een voorlopige versie, maar de officiële opening komt er in 2021. Dan moet ook duidelijk worden hoeveel we erin investeren.'

België in top drie

De recente problemen bij de weefgetouwenfabrikant Picanol, het nutsbedrijf SPIE en het Atlascollege in Genk zetten in de verf dat steeds meer bedrijven lijden onder cyberaanvallen.