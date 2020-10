McAfee wil 800 miljoen dollar ophalen bij beursgang

Dat meldde het bedrijf dinsdag. McAfee wil bij de beursgang, die vorige maand bekend raakte , 31 miljoen aandelen uitgeven. De verkopende aandeelhouders bieden 6 miljoen aandelen aan. McAfee mikt op een prijs van 19 à 22 dollar per aandeel, blijkt uit de voorbereidende documenten. Zo wil het bedrijf 814 miljoen dollar (694 miljoen euro) ophalen op Nasdaq. Aan de bovenkant van de prijsvork zou dat het bedrijf op 9,5 miljard dollar waarderen.

McAfee is vooral bekend van de gelijknamige antivirussoftware. Het bedrijf werd eind jaren 80 opgericht door de excentrieke John McAfee, die vorige week werd opgepakt in Spanje op verdenking van belastingontduiking en cryptozwendel .

Een decennium geleden besloot de ondernemer al zijn aandelen van de hand te doen. Intel betaalde toen 7,6 miljard dollar voor de Californische streekgenoot. In 2011 verdween McAfee van de koerstabellen op Wall Street.

Succes

Het huwelijk met Intel was nooit een succes. De IT-reus verkocht de controle vijf jaar later aan de private-equityreus TPG. Die deal waardeerde McAfee op 4,2 miljard dollar, inclusief schulden.

TPG ruikt zijn kans om zijn belang in McAfee te verzilveren nu het ene na het andere technologiebedrijf in de VS met succes de beurs opgaan. Zo verdubbelde de dataspecialist Snowflake bij zijn beursintroductie vorige maand.