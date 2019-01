Mechelse start-up helpt bedrijven aan brexitbonus

Het Mechelse Customs4trade haalt ruim 2,1 miljoen euro op voor zijn oplossing om douaneformaliteiten te automatiseren. ‘De brexit zal onze volumes immens doen toenemen.’

Nu de mogelijkheid van een harde brexit angstwekkend dichtbij komt, begint het steeds meer bedrijven te dagen dat er in de Noordzeehavens gigantische wachttijden kunnen ontstaan voor het vrachtvervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk. Zonder brexitdeal krijgen importeurs en exporteurs immers een enorme rompslomp aan douaneformaliteiten te verwerken.

Tegelijk bieden zich kansen aan voor bedrijven die zich wél goed op dat scenario voorbereiden. Het Mechelse Customs4trade (C4T) zegt dat het daarbij kan helpen. De start-up ontwikkelde een cloudoplossing, CAS, die het mogelijk maakt om alle nodige aangiftes en de inklaring van goederen digitaal te doen. In het ideale scenario is de vracht dan al ingeklaard wanneer de vrachtwagen aan de douanepost komt.

Chaos

‘Chaos zal er in het geval van een harde brexit sowieso zijn in de havens. Maar wie goed voorbereid is, zal er sneller doorheen komen’, zegt CEO Pieter Haesaert. ‘Eén van onze klanten, de Brugse logistieke groep ECS/2XL, is bijvoorbeeld gespecialiseerd in de just-in-time bevoorrading van Britse supermarkten. Zij proberen van de brexit nu een opportuniteit te maken.’

Chaos zal er in het geval van een harde brexit sowieso zijn. Maar wie goed voorbereid is, zal er sneller doorheen komen. pieter haesaert ceo customs4trade

De oplossing van C4T bestaat al enige tijd, maar ‘dankzij’ de brexit krijgt het bedrijf nu veel interesse van potentiële klanten. Voor Haesaert en mede-oprichter Ilse Vermeersch het moment om een versnelling hoger te schakelen. Met zijn eerste externe kapitaalronde haalt C4T 2,145 miljoen euro op bij 42CAP en 10x Group, twee durffondsen uit München die al veel Europese techbedrijven hebben gefinancierd.

Nieuwe markten

‘We gaan dat geld gebruiken om onze oplossing verder te ontwikkelen voor nieuwe markten. We boden ze al aan in België, Nederland en het VK, en willen dat nu ook in Frankrijk, Duitsland en Italië doen, de kernlanden van de Europese Unie. Daarnaast willen we in die landen ook een commerciële organisatie uitbouwen. En op termijn willen we een extra module ontwikkelen om ook de handel te automatiseren met landen waarmee de EU een vrijhandelsovereenkomst heeft.’

Customs4trade, dat een omzet draait van zowat 2,6 miljoen euro, werd in 2004 opgericht als een consultancykantoor rond douane en accijnzen. ‘We zagen echter al snel in dat er ook een grote behoefte was aan automatiseringsprocessen’, zegt Haesaert, die zelf ex-douanier en -consultant is. ‘Gaandeweg hebben we zo ons cloudplatform ontwikkeld.’

Innovatie

Onder anderen de profielenmaker Reynaers Aluminium en de aardappelverwerker Agristo maken gebruik van de cloudsoftware. Gebruikers van de software betalen zowel op basis van het aantal licenties als op basis van het volume dat via het platform verwerkt wordt.