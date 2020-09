Microsoft doet miljardenovername voor gametak

Na de teleurstelling van TikTok schakelt Microsoft door en lijft het ZeniMax Media in voor 7,5 miljard dollar in cash. Zo verstevigt de techreus zijn videogamingtak, waar spelcomputer Xbox onder valt.

Microsoft laat de bedrijfsstructuur van Bethesda Softworks ongemoeid, waardoor de gameuitgeverij in Rockville in de staat Maryland gevestigd blijft. Daar werken zo'n 400 mensen.

TikTok

Dat Microsoft een miljardenovername doet, komt niet als een verrassing. Het geld brandde al een tijdje in de zakken, zeker nadat het bedrijf onlangs naast de Chinese video-app TikTok had gegrepen. TikTok komt voor een deel in handen van Amerikaanse bedrijven Oracle en Walmart, terwijl Microsoft de app in zijn geheel wilde verorberen.