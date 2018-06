Microsoft dropt datacenter in Schotse Zee

Het computerbedrijf wil nagaan of het de energierekening kan verlagen door datacenters in de zee af te koelen.

Datacenters genereren veel warmte. Daarom verhuizen technologiebedrijven als Facebook en Google ze naar koudere landen. Microsoft wil ze onder water installeren. Het heeft een datacenter in de Schotse Zee laten zakken om te testen of het energie kan besparen door het onder water te laten afkoelen. Dat schrijft de nieuwswebsite The Verge.

Het datacenter heet Natick en wordt vijf jaar ingezet. Het bevat 864 servers en kan 27,6 petabytes data stockeren. Eén petabyte is gelijk aan 1.000 terrabyte of 1.000.000 gigabyte. Een onderzeese kabel moet het center van elektriciteit voorzien, die Microsoft haalt uit duurzame energie van de Orkney-eilanden voor de Schotse kust. De kabel verbindt de servers ook met het internet.

Het onderzoeksproject moet duidelijk maken of er nog operationele of ontwerpfouten zijn. In de toekomst wil de informaticagigant nog meer datacenters in de zee plaatsen.

Hydraulische turbines