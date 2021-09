Microsoft laat toe uw paswoord voor altijd te schrappen

Consumenten kunnen hun paswoord bij het Microsoft voor altijd schrappen. Hiermee zet het bedrijf een nieuwe stap naar een 'paswoordloze toekomst'.

Microsoft maakte het nieuws bekend in een blogpost van Vasu Jakkal, de vicepresident voor veiligheid. Gebruikers moeten nu complexe en unieke paswoorden creëren en die regelmatig veranderen, iets waar de meeste mensen een bloedhekel aan hebben. Als een paswoord vergeten wordt of verloren raakt, blijkt uit onderzoek dat tot 30 procent van de gebruikers eerder stopt met die dienst te gebruiken dan de moeite te doen het paswoord te resetten.

Het probleem is ook dat paswoorden het doelwit bij uitstek zijn van hackers. Volgens Jakkal zijn er elke seconde 579 pogingen om paswoorden te kraken. Dat zijn jaarlijks 18 miljard aanvallen.

De gebruiker kan zijn paswoord nu helemaal verwijderen. Het bestaat dan nergens meer. Nico Sienaert Hoofd Veiligheid, Compliance en Identiteit bij Microsoft België en Luxemburg

Microsoft stelt al een tijd een paswoordloze toekomst in het vooruitzicht en maakte dat in maart van dit jaar tot een realiteit voor gebruikers in bedrijven en instellingen. 'Wat we nu doen voor consumenten is eigenlijk nog radicaler', zo legt Nico Sienaert uit. Hij is het hoofd Veiligheid voor Microsoft België en Luxemburg. 'De consument kan er nu voor kiezen zijn paswoord helemaal te verwijderen. Het bestaat dan nergens meer, wat betekent dat het ook niet in handen kan vallen van hackers', aldus Sienaert.

Dat is een verschil tegenover bedrijven en organisaties. Vaak hoeven gebruikers daar niet langer paswoorden in te typen, maar blijft hun identiteit achterliggend wel gekoppeld aan een paswoord dat ergens centraal is opgeslagen. Dat is zelfs ook nog het geval bij Microsoft zelf. Het is de bedoeling op termijn ook daar het paswoord helemaal te kunnen schrappen.

Biometrische identificatie

Gebruikers kunnen voor hun beveiliging kiezen voor de Microsoft Authenticator-app, voor biometrische identificatie via Windows Hello of voor een verificatiecode die naar de telefoon of de e-mail wordt gestuurd. Op die manier kan worden ingelogd bij apps en diensten van Microsoft, zoals Outlook, OneDrive en Family Safety.

Microsoft raadt aan de app Microsoft Authenticator te installeren en te linken aan de persoonlijke Microsoft-account. Bij de 'extra beveiligingsopties' van dat account kan 'wachtwoordloos account' worden geselecteerd.