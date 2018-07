Microsoft meer dan 800 miljard dollar waard dankzij succes clouddiensten

De 800 miljard is niet het enige symbolische bedrag dat voor de bijl gaat. In het einde juni afgesloten boekjaar 2017-2018 sloopte Microsoft ook de kaap van 100 miljard dollar omzet.

De beleggers kijken natuurlijk vooral naar de cijfers van het laatste kwartaal, en ook die waren best te pruimen. De omzet ging van 25,6 naar 30 miljard dollar terwijl de kosten netjes onder controle bleven. Resultaat: een toename van de operationele winst met meer dan een derde, tot 10,7 miljard dollar. Per aandeel klom de nettowinst van 1,05 naar 1,15 dollar.

Azure

Er was letterlijk geen enkele afdeling van de Microsoft-winkel die het in het voorbije kwartaal liet afweten. De grootste groei, van liefst 85 procent op jaarbasis (gezuiverd voor valuta-effecten), werd geboekt in de cloudafdeling Azure, die datacenter-capaciteit en -diensten verhuurt aan bedrijven. Microsoft profiteert zo, net als concurrenten Amazon en Google, van de fundamentele digitale transitie in het bedrijfsleven. Meer nog, volgens analisten heeft de groep uit Redmond intussen zijn streekgenoot Amazon uit Seattle zelfs ingehaald in de cloud.