Microsoft neemt Noord-Koreaanse hackers in vizier

De Amerikaanse techreus heeft de controle genomen over vijftig websites die een groep hackers uit Noord-Korea zou hebben gebruikt om cyberaanvallen uit te voeren.

De Noord-Koreaanse organisatie, die de naam Thallium meekreeg, zou via sociale media en andere sites persoonlijke informatie van surfers verzamelen, meldde Microsoft maandagavond in een blog .

Die persoonlijke data worden dan gebruikt voor wat cybersecurityspecialisten 'spear phising' noemen: via misleidende mails met heel persoonlijke data slachtoffers naar valse websites loodsen waar ze hun bankgegevens of andere cruciale info ontfutselen.

Volgens Microsoft richtte Thallium zijn pijlen vooral op ambtenaren, medewerkers van denktanken en universiteitspersoneel in de VS, Japan en Zuid-Korea. De Noord-Koreaanse organisatie zou ook schadelijke software hebben verspreid via zijn nepsites.