Microsoft speelt zijn sterke kanten uit met overname in gamingsector

De overname door Microsoft van het gamebedrijf ZeniMax is bijzonder zinvol, aldus Technology Portfolio Manager Siddy Jobe van Econopolis. De overname bevindt zich op het snijpunt van de succesrijke cloudactiviteiten van Microsoft en van de snelgroeiende gamingtak rond de spelconsole Xbox.

ZeniMax bezit Bethesda Softworks, een bedrijf met 2.300 werknemers verspreid over acht studio's en gekend voor AAA-games zoals Doom, Wolfenstein, Fallout en The Elder Scrolls. Microsoft betaalt 7,5 miljard dollar in cash voor ZeniMax, waardoor het de derde grootste overname ooit is voor het bedrijf, na LinkedIn en Skype en op hetzelfde prijsniveau als de overname van GitHub, een samenwerkingsplatform voor softwareontwikkelaars.

Microsoft, dat groot werd met bedrijfstoepassingen en de cloud, maakt duidelijk werk van de consumentenmarkt. In 2014 werd het populaire game Minecraft gekocht voor 2,4 miljard dollar en met zijn Xbox-spelconsole levert het bedrijf uit het Amerikaanse Redmond volop strijd met de Playstation van het Japanse Sony. Het zal geen toeval zijn dat de aankondiging van de overname op maandag net een dag voor de opening van de voorbestellingen voor de nieuwe Xbox-consoles kwam.

200 miljard dollar

Siddy Jobe geeft toe dat het gaat over een prijzige overname van vier tot vijf keer de omzet. Daar staat tegenover dat gaming wereldwijd de grootste en snelst groeiende vorm van entertainment is geworden. Bij de aankondiging van de overname onderstreepte Microsoft dat de gamingsector in 2021 wereldwijd goed zal zijn voor meer dan 200 miljard dollar aan inkomsten.

Jobe verwacht dat wanneer de pandemie tijdens de wintermaanden opnieuw piekt, het gamen een nieuwe boost krijgt. Maar ook na de pandemie zal gamen een immens populair tijdverdrijf blijven.

In het kwartaal dat eindigde in juni boekte Microsoft een stijging van de gaminginkomsten tegenover een jaar eerder van niet minder dan 64 procent tot 1,3 miljard dollar.

De totale inkomsten van Microsoft bedroegen voor dat kwartaal 38 miljard dollar. Is de gamingbusiness dan wel echt relevant voor Microsoft? Jobe vindt van wel en verwijst naar de sterkte positie van het bedrijf in cloud computing, waar het enkel Amazon Web Services (AWS) moet laten voorgaan. De gamesector is volop aan het evolueren van het tijdperk van de 'schijfjes' naar louter digitaal. De cloud wordt enkel maar belangrijker, ook voor gamers. Daar profiteert ook de cloudafdeling van Microsoft van.

Inhaalbeweging

Microsoft heeft een indrukwekkender bibliotheek aan games dan concurrerende diensten zoals Google Stadia of Amazon Prime, maar moet op dat vlak wel Sony laten voorgaan. Nu er zowel nieuwe Playstation- als Xbox-consoles worden gelanceerd, was dat een ernstig nadeel. Met de overname van ZeniMax maakt Microsoft een forse inhaalbeweging.

'Of het nu gaat over Minecraft of Flight Simulator, het is de kwaliteit die de groei en de waarde van de Xbox Game Pass bepaalt', zei CEO Satya Nadella van Microsoft. Die Game Pass is een abonnement waarmee spelers games kunnen spelen op de Xbox, pc of Android-toestellen. Die aanwezigheid op Android is ook al te danken aan de cloud, met name de xCloud-dienst van Microsoft die instaat voor de streaming.

Oorlogskas

De 7,5 miljard dollar die Microsoft op tafel legt, is peanuts in vergelijking met de oorlogskas van het bedrijf, die op 136,5 miljard dollar wordt geraamd. De vrije kasstroom komt uit op 45,23 miljard dollar. Veel impact op de resultaten zal de deal niet hebben in 2021 en 2022. Het Amerikaanse beleggersblad Barron's vindt dat we ons niet mogen blindstaren op de onmiddellijke impact. CEO Nadella heeft een welomschreven plan en gaming is geen voorbijgaande bevlieging voor hem. Het is hem uiteindelijk te doen om het verkopen van niet alleen software maar ook hardware op abonnementsbasis.