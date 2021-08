Miljardendeal rond antivirussoftware: Norton koopt Avast

Het samengaan van het Amerikaanse NortonLifeLock uit de VS en het Tsjechische Avast doet een van de grootste spelers ter wereld voor antivirussoftware ontstaan. De deal kost wel 1.000 jobs.

Dat NortonLifeLock, het bedrijf achter de Norton-antivirussoftware, onderhandelde met rivaal Avast over een overname raakte vorige maand bekend. Nu is de deal rond: NortonLifeLock koopt zijn sectorgenoot met een mengeling van cash en aandelen en legt - afhankelijk van de vergoeding die de Avast-aandeelhouders kiezen - 8,1 tot 8,6 miljard dollar op tafel. Dat is omgerekend 6,9 tot 7,3 miljard euro.

Dat betekent dat de zowat 50 miljoen klanten van NortonLifeLock onder één dak belanden met de 435 miljoen gebruikers van Avast-software. Samen worden ze met ongeveer een half miljard klanten mogelijk groter dan het eveneens Amerikaanse Symantec. Dat was tot nu marktleider, al zat Avast Symantec op de hielen. Pittig detail: Norton is het vroegere Symantec, maar nam een andere naam aan toen het bedrijf zijn divisie voor bedrijfssoftware in 2019 verkocht aan de chipbakker Broadcom.

Thuiswerk

De deal van woensdag gebeurt op een moment dat de vraag naar antivirussoftware in de lift zit. Door de coronapandemie is er meer thuiswerk en meer nood aan beveiliging. Tegelijk nam het aantal hackingpogingen toe. Samen kunnen NortonLifeLock en Avast zich beter wapenen: ze vullen elkaar niet alleen geografisch aan, maar ook op productvlak. Norton staat sterk in bescherming tegen identiteitsdiefstal en Avast in privacy.

1.000 jobs sanering Bij het fusiebedrijf verdwijnen zo'n 1.000 van de 5.000 banen.

Het fusiebedrijf zal bij de start een jaaromzet hebben van zo'n 3,5 miljard dollar. Dat is weinig voor een half miljard klanten, maar de meeste Avast-gebruikers hebben een abonnement op de gratis software van de firma. Het freemiumzakenmodel van Avast houdt in dat de basisdiensten gratis zijn en dat betaald wordt voor extra's. Avast heeft 16,5 miljoen betalende klanten.

Norton en Avast samen hebben zo'n 5.000 werknemers. Dat aantal moet binnen de twee jaar na het afronden van de deal zakken naar ongeveer 4.000. Het banenverlies moet helpen 280 miljoen dollar per jaar te besparen.

Kassa

De kassa rinkelt ook voor Pavel Baudis en Eduard Kucera, die Avast in 1988 oprichtten en nog altijd de grootste aandeelhouders zijn. Ze hebben samen ruim een derde van het bedrijf in handen en kunnen dus rekenen op enkele miljarden. Ze staan beiden al op de lijst van rijkste Tsjechen.