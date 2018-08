Modis België wint IT-reuzencontract bij Europa

De uitzendgroep Adecco wint via de Belgische tak van haar dochter Modis een contract van een half miljard euro voor de levering van informaticaspecialisten aan de Europese Commissie.

Het Zwitserse Adecco is vooral bekend als uitzendspecialist. Maar het door de Belg Alain Dehaze geleide concern telt ook acht andere belangrijke merken. Modis bijvoorbeeld, een grote leverancier van hoogopgeleid personeel in drie domeinen: IT, engineering en biowetenschappen. Modis trekt hen aan, leidt hen eventueel op en zoekt opdrachten. Het gaat zowel om mensen die op de loonlijst van Modis komen als zelfstandigen en freelancers.

Alleen al in Europa stelt Modis zo’n 10.000 informatici tewerk. Het bedrijf is actief voor onder meer IBM, Ericsson, HP en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. In België horen Telenet, Cisco en de Vlaamse overheid tot de klanten.

De snelgroeiende onderneming kan nu in België uitpakken met een contract van formaat. Modis mag, na de klassieke openbare aanbesteding, de komende vier jaar IT-specialisten leveren aan de Europese Commissie en een aantal Europese agentschappen. Het wordt met die deal de eerste contractant in een raamovereenkomst met een maximale waarde van zo’n 500 miljoen euro. Het is het grootste raamakkoord dat de instellingen van de Europese Unie ooit gesloten hebben voor IT-diensten. Het vervangt drie bestaande overeenkomsten.

Cegeka

De status van eerste contractant betekent dat Modis de leidinggevende partij is in het contract en een substantieel deel van de ruim 1.000 informatici zal leveren. Voor de plaatsen die Modis niet kan invullen, zal het een beroep doen op andere partijen in een zogenaamd cascadesysteem met vijf lagen. Een van de andere partijen in die cascade is de Limburgse informaticagroep Cegeka, die al eerder belangrijke Europese contracten in de wacht kon slepen. Voorts gaat het onder meer om Trasys, een onderdeel van Ethias-dochter NRB, en Fujitsu.

Volgens Hubert Vanhoe, de algemeen directeur Benelux van Modis, zal Europa in het kader van het contract het hele gamma van informatici aantrekken. ‘Het gaat bijvoorbeeld om Java-ontwikkelaars, IT-architecten en projectmanagers. En van beginnelingen tot de meest ervaren rotten in het vak.’