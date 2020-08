Musk plaatst chip in hersenen varken

Met het varken Gertrude wil Tesla-entrepreneur Elon Musk aantonen dat zijn bedrijf Neuralink er in is geslaagd hersenen aan te sluiten op machines. Via implantaten in de hersenen wil Neuralink op termijn bepaalde hersenziekten beter behandelen.

Tijdens een streamingevent stelde Musk vrijdag Gertrude voor, een varken dat Neuralink intussen heeft uitgerust met implantaten met daaraan een net van ultradunne draden. Aan die draden zijn sensoren gekoppeld die de hersenactiviteit meten. 'Een fitbit in je schedel', noemt Musk het.

De technologie - het implantaat is niet groter dan een muntstuk - moet veel preciezer werken dan een klassiek electro-encefalogram en moet op termijn bepaalde hersenziekten behandelen of mensen met verlammingsverschijnselen beter kunnen helpen. Door de facto de hersenen aan een machine te linken, zou het bijvoorbeeld mogelijk kunnen worden om zonder handen een computer te bedienen.

De technologie zou op termijn ook mensen met neurologische aandoeningen zoals de ziekte van parkinson of epilepsie moeten kunnen helpen. Volgens Musk zouden mensen die verlamd zijn na een ruggenmergletsel in de toekomst mogelijk weer kunnen lopen met dit nieuwe type hersenimplantaten.

De demo van vrijdag was bedoeld om te tonen hoever de technologie vandaag als staat. Musk gaf wel geen wetenschappelijke data vrij. Tijdens de streaming kwamen vrijdag drie varkens aan bod: Gertrude, een ander varken waar het implantaat al uit was weggehaald en nog steeds gezond was, en een derde varken dat nog niet was behandeld. Tijdens de demo toonde Neuralink Gertrudes hersenactiviteit als ze met haar snuit eten of stro aan het besnuffelen was.

Schermvullende weergave ©AFP

Auto besturen met je brein

Musk beweert dat Neuralink de mensheid in staat zal stellen om te kunnen concurreren met artificiële intelligentie. Tijdens het event vrijdag opperde de entrepreneur de mogelijkheid dat we in de toekomst een Tesla-auto kunnen laten komen met ons brein of computerspelletjes spelen.

Musk gaf vrijdag mee dat hij voor zijn hersenimplantaten al de steun heeft gekregen van de Amerikaanse medische waakhond, de FDA. Die bestempelde de Neuralink-technologie als een 'breakthrough device'. Daardoor krijgen de nieuwe implantaten een soort voorkeursbehandeling waardoor ze in principe sneller op de markt kunnen komen.