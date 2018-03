Naspers casht miljarden op stukje Tencent

Het Zuid-Afrikaanse conglomeraat Naspers verkoopt 2 procentpunt van zijn belang in het Chinese Tencent, wat dik 10 miljard dollar in het laatje brengt. Dat geld wil het investeren in zijn andere activiteiten.

Voor het eerst verzilvert Naspers een stukje van een van de beste techinvesteringen aller tijden. De Zuid-Afrikaanse media- en techgroep betaalde in 2001 34 miljoen dollar voor een derde van de aandelen van Tencent. Dat internetbedrijf, bekend van de in China populaire WeChat-app, is vandaag zo’n 550 miljard dollar waard. Opvallend genoeg ligt de totale beurswaarde van Naspers gevoelig lager dan het belang in Tencent, wat wil zeggen dat beleggers alle andere participaties van Naspers de facto negatief waarderen.

Naspers probeert die korting op zijn portefeuille weg te werken, onder meer via een mogelijke beursgang van een of meer onderdelen, met voorkeur in Amsterdam. Sommige beleggers pleitten voor een afsplitsing van het belang in Tencent, maar Naspers maakt nu duidelijk daar niet aan mee te willen werken. De groep zegt tot 190 miljoen Tencent-aandelen te verkopen, waardoor haar belang zou dalen van 33,2 naar 31,2 procent. Naspers belooft de volgende drie jaar geen extra Tencent-aandelen te verkopen.

Investeringen