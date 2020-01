Nederlandse politici en ambtenaren mogen niet thuiswerken door softwarelek

Het parlement neemt een voorzorgsmaatregel tegen hackers na het lek bij het Amerikaanse bedrijf Citrix. Ook gemeenten en universiteiten schakelen thuiswerken even uit.

De Tweede Kamer, het Nederlandse parlement, liet vrijdag weten dat Kamerleden en medewerkers voorlopig niet van thuis uit kunnen werken. Dat heeft te maken met het lek in de software van het Amerikaanse bedrijf Citrix, dat veel organisaties gebruiken om werken op afstand mogelijk te maken.

Het lek in Citrix is al een maand bekend, maar het bedrijf heeft nog geen update klaar.

Ook tal van gemeenten, waaronder de steden Amsterdam, De Haag en Rotterdam, hebben de externe toegang tot hun Citrix-netwerken afgesloten. Burgers kunnen daardoor niet al hun zaken afhandelen. Zo is het in sommige gemeenten niet mogelijk een begrafenis of crematie te regelen.

Cyberaanval

Het Nationaal Cyber Security Centrum in Nederland had de uitschakeling van Cirix geadviseerd omdat het risico op een cyberaanval te groot wordt.

Het lek in Citrix is al een maand bekend, maar het bedrijf heeft nog geen update klaar. De voorbije dagen waren er toenemende signalen dat hackers een aanval voorbereiden of uitvoeren.

Universiteiten

Ook medewerkers en studenten van universiteiten en hogescholen kunnen voorlopig niet op afstand werken. Onder meer de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben hun Citrix-servers tijdelijk afgesloten. De Universiteit Utrecht beperkt de toegang van een aantal applicaties vanuit het buitenland.

De Universiteit Leiden had vrijdag moeite om zijn website in de lucht te houden. De site krijgt veel meer verkeer dan anders te verwerken en is daardoor instabiel. Vanuit het buitenland is de site voorlopig niet te bezoeken. Het gaat volgens de universiteit niet om een ddos-aanval, maar onderzoek moet duidelijk maken wat er aan de hand is en of er een verband is met de problemen bij Citrix.