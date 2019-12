Nieuwe CEO voor IT-dienstverlener Esas

Oprichter en CEO Robert Decant geeft na 20 jaar de fakkel door. Tegelijkertijd kondigt het bedrijf zijn derde overname aan in een jaar tijd: het Nederlandse Spitters.

ESAS is een IT-dienstverlener die voor grote bedrijven, zoals Telenet en Proximus, de installatie, het onderhoud en het monitoren van hardwaretoestellen doet. Het Antwerpse bedrijf focust ook steeds meer op IoT-dienstverlening (Internet of Things), zoals de plaatsing van slimme elektriciteitsmeters bij particulieren of het beheer van toestellen verbonden aan het internet voor bedrijven.

De IT-groep - sinds 2016 voor de helft in de handen van de investeerder Buysse & Partners - komt aan de vooravond van de kerstvakantie met een dubbele aankondiging: een nieuwe overname en het vertrek van haar oprichter en CEO Robert Decant.

175 miljoen Omzet Esas haalt een jaaromzet van 175 miljoen euro.

Decant richtte twintig jaar geleden Esas op. Onder zijn leiding groeide het uit van een start-up tot een matuur IT-dienstenbedrijf met een omzet van 175 miljoen euro. Decant geeft als topman de fakkel door aan zijn operationeel directeur Bavo De Cock.

De Esas-oprichter zal 'een andere focus geven aan zijn professionele carrière', luidt het. Hij neemt samen met zijn broer Eric de automationactiviteiten van ESAS over, waarvan ze ook de oprichters zijn. Ze zullen die activiteiten autonoom en als zelfstandig bedrijf voortzetten onder de naam Digi-Flow.

Nederland

De nieuwe overname van Esas is het Nederlandse Spitters. Het IT-dienstenbedrijf is actief op de markt voor telecommunicatienetwerken en aannemer voor glasvezel- en kabelnetwerken. Hoeveel het Wilrijkse bedrijf voor de overname op tafel legt, is niet bekend.

Esas is al enkele jaren actief op de Nederlandse markt. In 2016 kocht het Simac 3Services en eerder dit jaar Teletronika. De overname van Teletronika dit voorjaar ging gepaard met die van de Belgische tak van BAM Infratechniek. Spitters is met andere woorden al de derde overname van Esas dit jaar.