Nieuwe baas voor Instagram

Een week na het vertrek van oprichters Kevin Systrom en Mike Krieger, heeft moederbedrijf Facebook al een nieuwe topman gevonden voor de populaire fotodeelapp.

Met Adam Mosseri komt zelfs een oudgediende van Facebook aan het hoofd van Instagram. De New Yorker kwam al in 2008 aan boord bij de socialemediareus en maakt volgens Facebook-watchers deel uit van de inner circle van topman Mark Zuckerberg. Als product manager bij Facebook was hij ook de man achter News Feed.

Voor Facebook was die service een bijzonder lucratieve machine om advertentie-inkomsten binnen te halen. Maar in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 bleek het ook een vehikel voor buitenlandse groepen, vooral uit Rusland en Oekraïne, om massaal nepnieuws te verspreiden. Sinds dit jaar was Mosseri al vice-voorzitter van Instagram.

Vragen over vertrek

Kevin Systrom en Mike Krieger, de bezielers van Instagram, verlieten vorige week Facebook nadat ze daar zes jaar aan boord waren geweest. Het duo verkocht hun fotodeelapp in 2012 aan Facebook voor ruim 700 miljoen dollar. Waarom het duo Facebook verliet, is niet helemaal duidelijk. 'We plannen wat tijd vrij te nemen om onze nieuwsgierigheid en creativiteit verder te exploreren,' verklaarden Systrom en Krieger zelf vorig week. Maar met die uitleg kan je alle kanten uit.