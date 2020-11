Niko Nelissen, de Vlaamse serieondernemer onder de radar...

Niko Nelissen slaagde er de voorbije twintig jaar al vijf keer in een techbedrijf te bouwen en te verkopen aan een grotere speler. ‘Ik zoek altijd de complexe uitdagingen op.'

Met vijf geslaagde exits achter zijn naam kan Nelissen zich makkelijk op het podium hijsen als ondernemerscoach of start-upspecialist. Maar zo zit hij niet in elkaar. Over de verkoop van zijn laatste bedrijf, Blendr, verscheen geen woord in de Vlaamse pers. Uit het persbericht op de website van de overnemer, het Zweeds-Amerikaanse softwarebedrijf Qlik, viel niet eens op te maken dat Blendr een snelgroeiende start-up uit Gent was.

‘Ik heb nooit persaandacht gezocht. Al merk ik wel dat het kan helpen als je mensen wilt aanwerven’, zegt Nelissen. Zijn palmares als oprichter én verkoper van techbedrijven geeft hem het recht om wat op te scheppen (zie hiernaast).

Blendr, dat hij amper drie jaar geleden oprichtte en vorige maand verkocht, is een soort visuele interface waarmee makkelijk datakoppelingen gelegd kunnen worden tussen meer dan 500 verschillende cloudapplicaties.

Dat klinkt abstract, maar het is een veelbelovende toepassing in een wereld waarin bedrijven hun processen beheren met een waaier van softwarepakketten die vaak niet met elkaar kunnen praten. Het verklaart waarom het Gentse bedrijf op de radar kwam van Qlik, een van de leidende bedrijven in de gehypete sector van data-analyse en 'business intelligence'.

Timing

Met zijn start-ups heeft Nelissen altijd perfect ingespeeld op de ‘next wave’ in IT-land. ‘Die timing is heel belangrijk, maar eigenlijk heb je alleen de optie om te vroeg te zijn’, zegt hij. ‘Exact timen kan je niet, en te laat is te laat. Maar dat betekent ook dat je door een moeilijke fase moet waarin je niet zeker weet of de afzetmarkt er effectief komt, en waarin je je klanten moet evangeliseren.’

Nelissen verkoopt zijn bedrijven meestal in een vroege fase, waarna hij nog een tijd aan boord blijft bij de overnemer. ‘Ik vind dat deontologisch correct. Als overnemer koop je ook de mensen. Ik wil me engageren om van zo’n deal een succes te maken. Exit vind ik trouwens een lelijk woord. Alsof je van je bedrijf af wilt. Ik zie het meer als het begin van een tweede fase in de levensloop van een bedrijf.’

Dromen van een unicorn, een start-up met een miljardenwaardering, laat hij aan andere ondernemers. ‘Ik weet niet of ik dat zou kunnen. Klein blijven is een vorm van risicobeheersing omdat je altijd de controle behoudt. In de start-upwereld wordt soms veel te vroeg extern kapitaal gezocht. Eerst moet je aantonen dat je een werkend product hebt dat een probleem kan oplossen.’

Scratch

Ik ben een ontwikkelaar, ik ben verliefd op technologie. Niko Nelissen Techondernemer

Problemen oplossen doet Nelissen telkens nieuwe wegen inslaan. ‘Ik ben een ontwikkelaar, ik ben verliefd op technologie. Als ik iets nieuws begin, zoek ik altijd complexe uitdagingen op. Toen ik met Blendr begon, heb ik eerst een sabbatical genomen en ben ik beginnen te experimenteren met Scratch, een visuele programmeertaal voor kinderen die gebaseerd is op de Blockly-software van Google. Dat werkte, maar het zag er niet uit. Toen ik mijn eerste programmeur aanwierf, was dat het eerste dat hij eruit haalde.’ (lacht)

Nelissen is het levende bewijs dat je ook in Vlaanderen met succes techbedrijven met internationale uitstraling kunt bouwen. ‘Ik ben het niet eens met de kritiek dat België geen start-upland is. Oké, de loonkosten zijn hoog, maar daar staat of valt je bedrijf niet mee. We hebben goede mensen, veel talenkennis, een goede ligging en voldoende ondersteuning door de overheid. Ik heb nooit de behoefte gehad om naar het buitenland te verhuizen.’