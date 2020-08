Noorse softwaregroep Visma landt in België

Met zijn overwinning in de Strade Bianche zette Wout Van Aert Jumbo-Visma dit weekend nog eens in de kijker.

Het Noorse softwarebedrijf Visma, vooral bekend als cosponsor van wielerploeg Jumbo-Visma, wordt nu ook in ons land actief met de overname van het boekhoudplatform Yuki.

Met Yuki hebben de Noren meteen een van de snellere groeiers in de Belgische boekhoudbranche beet. Het van oorsprong Nederlandse Yuki is sinds 2014 actief in ons land met een zelflerende boekhoudapplicatie die volledig in de cloud draait. De voorbije vijf jaar wist de groep het aantal gebruikers in ons land telkens te verdubbelen. Eind vorig jaar maakten 20.000 Belgische ondernemingen gebruik van het platform.

Behalve in thuisland Nederland en België is Yuki ook actief in Spanje. In totaal werken 1.300 boekhoudbedrijven samen met de robotaccountant en zijn zo'n 100.000 ondernemingen aangesloten op het platform.

De snelle groei is ook het Noorse Visma niet ontgaan, dat Yuki nu dus inlijft voor een niet nader genoemd bedrag. Het Scandinavische softwarehuis is in België vooral bekend als medesponsor van de wielerploeg Jumbo-Visma.

Voor het Noorse Visma, dat zich toelegt op clouddiensten, lijkt de pandemie vooral groeikansen te bieden.

Serie-ondernemer

Maar in Nederland profileerde Visma zich de voorbije jaren als een serie-ondernemer. Daarbij lag de nadruk op boekhoudtechnologie en op administratieve software voor openbaren besturen. Nederland is intussen al goed voor iets meer dan een vijfde van de omzet, slechts enkele procentpunten minder dan thuismarkt Noorwegen.

De coronacrisis heeft die overnamehonger van Visma niet kunnen stillen. Tussen begin april en eind juni rondde Visma liefst acht overnames af, waarvan twee in Nederland. De pandemie biedt zelfs groeikansen, maken de Noren zich sterk. Nu thuiswerken voor veel bedrijven stilaan de norm is geworden, worden clouddiensten steeds belangrijker.

Garen spinnen bij corona

Dat Visma garen spint bij de coronacrisis valt ook af te leiden uit de halfjaarcijfers die de groep recent publiceerde. In de eerste zes maanden van het jaar steeg de omzet met bijna 27 procent naar omgerekend 844 miljoen euro. De nettowinst steeg in dezelfde periode met liefst 73,8 procent naar 50 miljoen euro.

74% Visma zag zijn nettowinst in de eerste jaarhelft met liefst 73,8 procent stijgen naar omgerekend 50 miljoen euro.

Visma staat dus financieel sterk, en heeft ook de investeerders in huis om snellere groei mogelijk te maken. Belangrijkste aandeelhouder is Hg Capital. De Britse private-equitygroep, ook een belangrijke investeerder in het hostingbedrijf Team Blue rond Jonas Dhaenens en de Oost-Vlaamse specialist in boekhoudsoftware Silverfin, bezit bijna 63 procent van Visma.