Noren kopen HR-softwarebedrijf Raet

Raet werd in 1965 in Nederland opgericht en is inmiddels in vele landen actief. Het bedrijf werd in 2016 overgenomen door de Britse investeerder HgCapital. Het bedrijf wordt sinds vier jaar geleid door de Belg Kobe Verdonck, die in de jaren 90 en 2000 aan de slag was bij de Belgische beursgenoteerde HR-dienstverlener Arinso.