Octave Klaba, de cloudondernemer die de ‘Europese droom’ vorm geeft

De Franse internetondernemer Octava Klaba heeft maandag de beursgang aangekondigd van zijn cloudbedrijf OVH. Het wordt de climax van een oer-Europees ondernemersverhaal.

Een ontwortelde puber die zich in zijn slaapkamer stort op zijn passie voor programmeren, een eigen zaak start en 30 jaar later een miljardenbedrijf leidt: die verhalen vind je niet alleen in Silicon Valley. Octave Klaba speelde het klaar in Roubaix, een Noord-Franse industriestad net over de Belgische grens.

Na de val van de muur trekt het gezin Klaba naar Frankrijk, een land dat ze tot dan alleen van de familieverhalen kennen.

De nu 46-jarige Klaba was amper 15 in 1990, toen hij met zijn ouders van het Poolse platteland naar de Noord-Franse metropool verhuisde. Zijn grootouders waren Polen die zich na de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk gevestigd hadden, maar die na een familiebezoek in Polen het land niet meer uit mochten. Zijn vader Henryk en Octave zelf groeien op onder het communisme.

Na de val van de muur zoekt het gezin zijn geluk in Frankrijk, een land dat ze alleen van de familieverhalen kennen. Octave spreekt de taal van zijn nieuwe land niet, maar heeft wel een paar troeven: hij is een plantrekker met een passie voor informatica en een fascinatie voor de opkomende communicatietechnologie die internet wordt genoemd.

De essentie Het Franse hostingbedrijf OVH wil tot 400 miljoen euro ophalen met een beursgang in Parijs.

Het bedrijf uit Roubaix werd opgericht door de Frans-Poolse ondernemer Octave Klaba.

Klaba is een pleitbezorger van een Europees 'techecosysteem'.

Tijdens zijn studies informatica aan de Rijselse ingenieursschool Icam klust hij 's nachts bij door webpagina's te maken. Als hij van zijn Amerikaans hostingbedrijf te horen krijgt dat er geen plaats meer is op de servers, besluit hij dat hij net zo goed zijn eigen servers kan bouwen en verhuren aan andere bedrijven. In 1999, na een eerste job bij Alcatel, richt Klaba zijn hostingbedrijf OVH op.

De letters OVH verwijzen naar 'On Vous Héberge' ('we hosten u'), maar ook naar het pseudoniem 'Oles Van Herman' dat Klaba tijdens zijn studies gebruikte op online chatfora. Zijn start-up begint in één lokaaltje in het bedrijf van zijn moeder, waar hij enkele servers mag zetten, maar groeit snel uit tot een datacenter met duizenden servers in Parijs, en bijna 20 jaar later tot een bedrijf met 27 datacentra in de hele wereld.

Klaba leende het geld voor zijn eerste datacenter bij Xavier Niel, die andere Franse techondernemer die onder meer de internetprovider Free heeft opgericht. De paden van beide entrepreneurs kruisten elkaar eerder dit jaar nog eens voor de handelsrechter in Parijs. Klaba klopte er Niel in het overnamegevecht om Blade, een failliete start-up die via het internet virtuele gamecomputers verhuurt.

Sommigen dromen ervan om de Amerikaanse droom over te doen in Europa. Ik droom van een Europees model Octave Klaba Oprichter en voorzitter OVH

OVH bereikte in 2016 de status van 'eenhoorn' (miljardenstart-up), met de verkoop van een belang van 20 procent aan de investeerders KKR en TowerBrook Capital Partners. De groep telt meer dan 2.400 werknemers en draait een jaaromzet van 632 miljoen euro. Toch is het bedrijf buiten Frankrijk weinig bekend. Veel Belgen hoorden er het afgelopen voorjaar voor het eerst over, toen een brand in een datacenter in Straatsburg storingen veroorzaakte op het web.

Klaba zelf pleit regelmatig voor de uitbouw van een 'Europees ecosysteem' van techbedrijven als alternatief voor de hegemonie van Amerikanen en Chinezen. 'Sommigen dromen ervan om de Amerikaanse droom over te doen in Europa. Ik droom van een Europees model', zei hij in 2019 aan het zakenmagazine L'Usine Nouvelle.

400 miljoen BEURSINTRODUCTIE OVH wil op Euronext Parijs tot 400 miljoen euro ophalen.