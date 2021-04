Omstreden app Parler weer in App Store

Parler werd af het platform gegooid na de bestorming van het Capitool op zes januari 2021. Ook Google en Amazon deden in januari Parler in de ban.

Het berichtennetwerk werd ervan beschuldigd te weinig te hebben ondernomen om de bestorming van het Capitool tegen te gaan. Het populaire Amerikaanse platform zou gebruikt zijn om Trump-aanhangers te mobiliseren voor de bestorming van het Capitool. Parler is vooral populair in rechts-extremistische kringen.

Apple laat weten dat Parler de nieuwe gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard. Die houden onder meer in dat aanstootgevende berichten en gebruikers die anderen beledigen kunnen worden geblokkeerd. Ook Google heeft de app weer in zijn onlinewinkel staan.

Parler stond erom bekend dat het minder inzette op het modereren en verwijderen van problematische berichten dan andere, meer gevestigde, berichtendiensten als Twitter of Facebook. Net daarom was de app zo populair. Na de controverse over de bestorming van het Capitool zette Parler zijn topman John Matze aan de deur.