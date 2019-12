Ontwerpakkoord over ontslagen om economische redenen bij Canon

Canon Belgium verkoopt en onderhoudt onder meer kopiëermachines en printers en stelt op dit ogenblik 585 personen tewerk. Het zijn allemaal bedienden en kaderleden. Omdat het afgelopen jaar een 60-tal personen gefaseerd aan de deur werd gezet waarbij men steeds onder het aantal bleef voor toepassing van de wet-Renault eisten de vakbonden een raamakkoord waarbij iedereen in de toekomst op dezelfde manier zou worden behandeld. Nadat een verzoeningsvergadering hierover woensdag mislukte dienden de vakbonden een stakingsaanzegging in.

Raamakkoord

'We hebben vrijdag een raamakkoord bereikt dat een grondige verbetering inhoudt in vergelijking met wat de directie initieel voorstelde. We zullen het op de personeelsvergadering alleszins verdedigen', aldus Vanden Bossche, die de details over het akkoord pas wil bekendmaken tijdens deze vergadering.