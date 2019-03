'Wat Amazon en e-commerce doet met winkels, gebeurt ook met restaurants', zo zei de Gentse ondernemer Zhong Xu donderdagavond op het kick-off event van Take The Lead, een opleidingsprogramma rond digitale transformatie.

'De opmars van thuisleverapps als Uber en Deliveroo gaat razendsnel. De komende jaren zal de groei ervan in de VS bijvoorbeeld 3,7 keer sneller zijn dan de groei van de hele restaurantbusiness (21,7 procent versus 5,9 procent).

De 34-jarige Zhong Xu speelt in op de verandering met Deliverect, een restaurantapp die hij vorig jaar lanceerde samen met zijn businesscompagnon Jan Hollez. Het is een softwaretoepassing voor restaurantuitbaters die de vele maaltijdbezorgsystemen zoals Deliveroo integreert in een overzichtelijk geheel en connecteert met hun kassasysteem.

'In zo’n snel veranderende wereld komt het erop aan te springen en bochten af te snijden. Zes maanden geleden waren we met twee, nu zijn we met 16 en tegen eind van dit jaar willen we met 50 zijn. We hebben ondertussen klanten in Europa, Canada en Australië.'

Zhong en Hollez zijn niet aan hun proefstuk toe. In 2012 brachten ze Posios op de markt, een mobiel digitaal kassasysteem voor de horeca dat snel furore maakt. Posios werd in 2014 overgenomen door het Canadese techbedrijf Lightspeed, dat begin deze maand naar de beurs trok.

'We hebben altijd gedacht: ook al zijn we van België, we kunnen de wereld veroveren. Onder de vleugels van Lightspeed wordt ons systeem nu overal ter wereld gebruikt.'