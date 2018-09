Oprichter Jack Ma van Alibaba trekt zich terug

Jack Ma, het brein achter Alibaba, stapt op bij de Chinese webwinkelgigant. De rijkste man van China wil zich gaan richten op onderwijsprojecten. Hij wil zijn functie als topman maandag neerleggen, meldt The New York Times.

De 53-jarige Ma richtte Alibaba op in 1999. Het bedrijf werd onder zijn leiding een van de grootste webwinkels ter wereld en veranderde voor een groot deel de manier waarop Chinezen winkelen en betalen. Zijn geschat vermogen is ongeveer 40 miljard dollar (zo'n 35 miljard euro), waarmee hij de rijkste man van China is.