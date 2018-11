Oprichter grijpt opnieuw de macht bij IT-bedrijf Econocom

Nog geen acht maanden nadat hij de fakkel had doorgegeven aan zijn zoon Robert, neemt oprichter Jean-Louis Bouchard de teugels weer in handen bij de IT-dienstengroep.

Kort na het uitsturen van de winstwaarschuwing had zoon Robert Bouchard al aangekondigd dat Econocom zwaarder in de kosten zou snijden om het tij te keren. Maar dat blijkt allemaal niet snel genoeg te gaan voor vader Jean-Louis Bouchard, die nog steeds 37 procent van de aandelen Econocom in handen heeft en hoofdaandeelhouder is.