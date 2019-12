Oprichters Google laten hun kind los

Larry Page en Sergey Brin nemen afscheid als CEO (Page) en voorzitter (Brin) van Alphabet, de moederholding van Google. Het duo lanceerde de bekende zoekmachine 23 jaar geleden.

Op een zomerse dag in 1995 banjert een groepje jonge computernerds door het centrum van San Francisco. De nieuwe postgraduaten in computerwetenschappen van de nabijgelegen Stanford University krijgen een rondleiding op hun campus en in de stad.

In het groepje trekken twee jongemannen de aandacht met hun aanhoudende gekibbel: de tweedejaarsstudent Sergey, die het groepje gidst, en nieuwkomer Larry, een ingenieur uit Michigan. Niets wijst erop dat de twee de kiemen gaan leggen van een miljardenbedrijf dat het machtige Microsoft van de troon zal stoten.

Ettertjes

Larry Page en Sergey Brin vertelden later in interviews dat ze elkaar aanvankelijk maar een vervelend ettertje vonden. Maar de twee tegengestelde karakters - Page eerder introvert, Brin een sociaal dier - worden vrienden. Wanneer Page enkele maanden later een onderzoeksproject start om het razendsnel groeiende internet te bestuderen, springt Brin mee op de kar.

Voor hun onderzoek stelden Page en Brin een soort hiërarchie op van websites naar waar het meest gelinkt wordt vanop andere websites. Omdat ze wel van een woordspelletje houden, doopten ze hun algoritme ‘Pagerank’: een ranglijst (ranking) van webpagina’s, maar tegelijk een eerbetoon aan bedenker Larry Page.

Het duo had al snel door dat het gebruik van Pagerank in een zoekmachine veel betere resultaten opleverde dan de zoekmachines die op dat ogenblik voorhanden waren, zoals Altavista en Excite. Een jaar na hun eerste ontmoeting lanceerden ze de eerste versie van hun zoekmachine op de website van Stanford. Google - een verschrijving van het woord voor het cijfer googol (een één met honderd nullen) - was geboren.

Page en Brin, die intussen late veertigers zijn, kondigden woensdag aan dat ze zich terugtrekken als (respectievelijk) CEO en voorzitter van Alphabet, het beursgenoteerde moederbedrijf boven datzelfde Google. Ze geven de stok door aan hun trouwe luitenant Sundar Pichai, die al sinds 2015 Google zelf leidt en het dagelijkse gezicht van het concern is geworden.

Het afscheid van het oprichtersduo doet vragen rijzen over de koers die Pichai zal uitzetten voor Alphabet. Die holding werd in 2015 in het leven geroepen als nieuw vehikel dat naast de bekende zoekmachine ook allerlei andere toekomstgerichte bedrijven en projecten zou overkoepelen.

'Other bets'

Die ‘other bets’ - van slimme brillen en zelfrijdende auto’s tot biotechnologie, medische technologie en wifiballonnen - hebben de aandeelhouders van Alphabet weinig opgeleverd. De voorbije kwartalen waren ze goed voor een bedrijfsverlies van bijna een miljard dollar, bijna een tiende van de winst die Google genereert.

Ook de groeiende druk van regulatoren en politici speelde mogelijk een rol in de beslissing om één CEO aan te stellen die snel de lijnen kan uitzetten. Google is de onschuld van zijn jonge jaren, toen het gezien werd als een wat anarchistisch clubje wereldverbeteraars, al lang kwijt. Vandaag komt de gigant met een beurswaarde van 900 miljard dollar vooral in het nieuws met beschuldigingen over privacyschendingen, misbruik van zijn machtspositie en belastingontwijking.